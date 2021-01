Großes Wiedersehen in Gruppe 4: So läuft's für die Recken bei der WM

Das fing ja gut an: Alle acht Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf haben mit ihren jeweiligen Nationalteams die WM-Vorrunde überstanden und kämpfen jetzt in drei der vier Hauptrundengruppen um den Einzug ins Viertelfinale. Die besten Chancen haben die Skandinavier. Johan Hansen gewann mit Titelverteidiger Dänemark alle drei Vorrundenspiele.

Die Dänen gehen mit 4:0 Punkten in die Hauptrunde und haben es in Gruppe 2 am Donnerstag (18 Uhr) mit Katar (2:2), Samstag mit Japan (1:3) und am Montag mit dem starken Vize-Europameister Kroatien (3:1) zu tun. Gegen die Kroaten kommt es für Hansen zum Aufeinandertreffen mit dem Recken-Duo Ilija Brozovic und Ivan Martinovic, das in der Vorrunde überzeugte. Ihr Team trifft vor dem Topduell am Donnerstag (15.30 Uhr) auf Bahrain und am Samstag auf Argentinien.