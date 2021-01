WM-Rückkehrer erhalten Pause: DHfK-Leipzig-Coach Haber sieht Deutschland auf gutem Weg

Leipzig. „Uns als Mannschaft tut es gut, wenn wir die Jungs ein bisschen eher zurückbekommen“, sagt DHfK-Cheftrainer André Haber. Der 34-Jährige weiß jedoch, dass die WM-Rückkehrer um Philipp Weber, Marko Mamic, Maciej Gebala und Alen Milosevic lieber länger in Ägypten geblieben wären. „Keiner von ihnen wird mit einem gutem Gefühl in den Flieger steigen“, so der Coach über das Hauptrunden-Aus seiner Schützlinge. Anzeige

Doch mit Blick auf die nahende Rückrunde und ein Auftaktspiel gegen Rekordmeister THW Kiel am 6. Februar freut sich Haber über die zusätzlichen Tage mit seinen Nationalspielern. „Es tut den Jungs auch körperlich gut, wenn sie nicht noch das achte oder neunte Spiel innerhalb von so wenigen Tagen spielen müssen“, so der Trainer, der seinen Athleten stattdessen ein paar freie Tage einräumt. Frühestens am Sonntag zum Testspiel gegen HC Elbflorenz sollen die Nationalspieler in die Mannschaft zurückkehren. Ab Montag will der SC DHfK wieder in fast voller Mannschaftsstärke trainieren – nur auf Torhüter Kristian Saeveras werden sich die Grün-Weißen noch etwas länger gedulden müssen. Der 24-Jährige steht mit Norwegen am Mittwoch im Viertelfinale gegen Spanien. „Jetzt können die Jungs ein paar Tage Abstand gewinnen, sich ausruhen und sich dann mit uns auf eine lange und sicherlich schwierige Rückrunde vorbereiten“, führt Haber aus.