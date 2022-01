Nach WM-Sieg: Wright in der Weltrangliste nur noch knapp hinter Price – Clemens auf Platz 21

Den neuen Weltmeister Peter Wright trennen nur noch etwas mehr als 15.000 Pfund von Platz eins in der Darts-Rangliste. Das geht aus dem Ranking hervor, das der Weltverband PDC am Dienstag nach dem WM-Turnier veröffentlichte. "Snakebite" Wright, der bisher noch nie Ranglistenerster war, steht nach seinem 7:5-Finalsieg von London gegen den Engländer Michael Smith bei etwas weniger als 1,2 Millionen Pfund (1.191.500) und rückt damit ganz nah an den walisischen Primus Gerwyn Price heran. "Ich bin überglücklich. Ich habe es geschafft", sagte Wright nach dem Sieg im Finale. Der neue Weltmeister könnte Price 2022 überholen.

Anzeige