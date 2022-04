WM-Spielplan genau terminiert: Deutschland startet mit Partie am Nachmittag – Erstes Spiel ohne Katar

Die deutsche Nationalmannschaft startet mit einer Partie am Nachmittag in die Weltmeisterschaft in Katar vom 21. November bis zum 18. Dezember. Nach der Auslosung am Freitagabend veröffentlichte die FIFA in der Nacht zum Samstag die zeitgenauen Ansetzungen der Begegnungen. Demnach trifft das Team von Bundestrainer Hansi Flick zum Auftakt am 23. November um 14 Uhr (MEZ) auf Japan. Die weiteren DFB-Vorrundenspiele gegen Spanien sowie gegen den Sieger des im Juni angesetzten Playoffs zwischen Costa Rica und Neuseeland finden hingegen zur besten Sendezeit um 20 Uhr (MEZ) statt. Gegen die Iberer geht es am 27. November, der noch zu ermittelnde Gegner wartet am 1. Dezember.

