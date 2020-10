WM-Teilnahme sicher: Triathlet Justus Nieschlag aus Lehrte Zweiter bei Trigames

Champions League in Turnierform: Waspo 98 legt im Dezember in Budapest los

Auf der Laufstrecke von Krämpfen geplagt

Auf den 92-Rad-Kilometern mit immerhin 2000 Höhenmetern wuchs der Vorsprung weiter bis auf drei Minuten. „Erst am Ende konnte von Berg die Lücke noch etwas schließen. Aber ich bin trotzdem noch mit einer Minute Vorsprung auf die Laufstrecke gegangen“, sagte Nieschlag. Doch auf den vier Runden durch Stadt, Park und Jachthafen mit insgesamt 20 Kilometern plagten den Lehrter zunächst Krämpfe. „Die habe ich erst in der zweiten Hälfte in den Griff bekommen.“ Da war von Berg aber schon vorbeigezogen. „Bei mir hat sich der Trainingsrückstand gerade beim Laufen doch schon bemerkbar gemacht. Aber ein gelungenes Rennen war es in jedem Fall. Zudem war es auch mein erstes Mitteldistanzrennen seit drei Jahren“, sagte Nieschlag.

WM-Teilnahme oder Saisonende?

Der Auftritt in Frankreich könnte noch Folgen für den Lehrter haben. „Mit meinem zweiten Platz hier habe ich auch das Startrecht für die Weltmeisterschaft im De­zem­ber in Daytona er­kämpft. Mein Coach und ich werden nun beratschlagen, ob wir das noch mitnehmen oder die Saison jetzt vorbei ist“, sagte Nieschlag.