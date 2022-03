Das Rennen um die letzten WM-Tickets: Diese Entscheidungen sind auf dem Weg nach Katar noch offen

Am 21. November beginnt die Endrunde der Weltmeisterschaft in Katar. Die Qualifikationsphase für das Winter-Turnier ist weit fortgeschritten, bereits 27 Nationen sind qualifiziert. Fünf Teams fehlen also noch für das komplette Teilnehmerfeld, welches aus 32 Ländern besteht. Anzeige

Fest steht bereits jetzt: Europa stellt mit 13 Teilnehmern den größten WM-Block aller Kontinente. Zwölf davon sind bereits qualifiziert, die 13. und letzte Entscheidung im europäischen Raum fällt im Juni. Das Playoff-Halbfinale der Ukraine gegen Schottland musste wegen des russischen Angriffskrieges verschoben werden. Der Sieger des Spiels kann jedoch weiterhin noch nicht fix mit der WM planen, duelliert sich stattdessen im Nachgang im Playoff-Finale mit Wales um den letzten europäischen Startplatz.

Nord- und Mittelamerika stehen indes drei sichere Teilnehmer zu, von denen mit Kanada jedoch erst einer das WM-Ticket löste. Die entscheidenden Qualifikations-Spiele steigen am 31. März. Die USA, Mexiko und Costa Rica sind noch im Rennen um die Startplätze zwei und drei. Pikant: Die USA und Costa Rica treffen sogar im direkten Duell aufeinander. Bei drei Punkten Rückstand auf die beiden Kontrahenten und einem schlechteren Torverhältnis müsste Costa Rica jedoch einen hohen Sieg einfahren, um sicher für die Endrunde qualifiziert zu sein.

Mit 13 sicheren Teilnehmern aus Europa, fünf aus Afrika, vier aus Asien/Australien, vier aus Südamerika, drei aus Nord- und Mittelamerika sowie dem Gastgeber Katar sind 30 von 32 Plätzen nach den Qualifikationspartien der jeweiligen Kontinente vergeben. Die übrigen zwei Tickets gibt es in interkontinentalen Playoffs zu holen. Hier trifft am 14. Juni der Fünftplatzierte aus der asiatischen Qualifikation auf den Fünften der südamerikanischen Qualifikation. Um den fünften Platz in Asien duellieren sich die Vereinigten Arabischen Emirate und Australien in einem Playoff-Spiel am 7. Juni, für die Südamerikaner geht Peru an den Start.