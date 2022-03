27 von 32 Startplätzen vergeben: Diese Teams sind bei der Weltmeisterschaft in Katar dabei

Das Teilnehmerfeld der Weltmeisterschaft in Katar nimmt immer konkretere Formen an. Am Dienstagabend lösten sieben weitere Nationen das Ticket in die Wüste. Aus Europa qualifizierten sich Portugal, das sich in den Playoffs gegen Italien-Schreck Nordmazedonien durchsetzte, und Polen. Das Team um Bayern-Star Robert Lewandowski setzte sich in der Ausscheidungsrunde gegen Schweden durch. In Afrika stießen gleich fünf Nationen zum Kreis der Starter: Ghana, Tunesien, Marokko, Kamerun und der Senegal. Insgesamt sind nun 27 Nationen fix dabei, fünf Teilnehmerplätze folglich noch offen. Anzeige

Zwei Tickets werden in der Nacht zum Freitag vergeben, wenn in der Region Nord- und Mittelamerika/Karibik die Qualifikationsrunde endet. Kanada ist bereits sicher in Katar dabei, die USA und Mexiko haben die besten Chancen zu folgen. Die drei dann noch ausstehenden Entscheidungen fallen erst im Sommer. Noch im Rennen sind aus Asien die Vereinigten Arabischen Emirate und Australien, die in einem Playoff-Duell am 7. Juni aufeinandertreffen. Der Sieger spielt am 14. Juni gegen Peru um ein WM-Ticket. Zudem trifft der Tabellenvierte der CONCACAF-Gruppe (aktuell Costa Rica) auf den Sieger der Partie zwischen den Salomon-Inseln und Neuseeland. Wegen des russischen Angriffskriegs tritt die Ukraine in der Europa-Qualifikation zudem erst im Juni zum Halbfinale gegen Schottland an, der Sieger trifft dann auf Wales.

Die feststehenden WM-Teilnehmer im Überblick

WM 2022: Diese Nationen sind dabei Deutschland: 20. WM-Teilnahme (Weltmeister 1954, 1974, 1990, 2014) ©