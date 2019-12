WM-Titel als "größte Krönung": Kanupolo-Talent Felix Junge hat Rom 2020 fest im Blick

Ich hatte mich bei der DM vor der EM verletzt. Ein Gegner ist mir in die Brust gefahren, als mein Handgelenk dazwischen war. Es hieß, es sein nur eine Prellung. Bei der EM habe ich dann jedes Spiel mit einer 800er-Ibuprofen gespielt. Nach dem Turnier ist es aber nicht besser geworden. Letztlich war es nämlich doch ein Bänderriss in der Hand. Bei der OP vor wenigen Wochen war das Band aber schon wieder von alleine zusammengewachsen. Die Ärzte brauchten es nicht mehr zusammenzuflicken. Sie haben es nur geglättet. Entsprechend habe ich tatsächlich lange nicht gespielt. Dabei war ich nach dem EM-Titel total heiß auf mehr und wollte einfach weiterspielen.

Eigentlich andauernd. Meine Schwimmweste, die ja auch die von meinem verstorbenen Bruder Fiete war, liegt bei mir offen zu Hause im Wohnzimmer. Ich denke an die schönen Gefühle von dem Turnier natürlich, aber jetzt gerade in der Winterzeit auch viel an meinen Bruder.

Felix Junge, es ist drei Monate her, dass Sie den EM-Titel gewonnen haben. Wie oft denken Sie noch an den Triumph?

Die schönste Szene des ganzen Turniers war am Schluss. Nach dem Spiel haben Sie zusammen mit einem Teamkollegen in Richtung Himmel gezeigt und geblickt – zu Ihrem Bruder, dem Sie den EM-Titel gewidmet haben. Wie war der Moment?

Im Sommer haben Sie gesagt, Sie hätten den Tod Ihres Bruders auch ein Jahr danach noch nicht realisiert. Es fühlte sich so an, als sei er in einem langen Urlaub und einfach weg. Ist das immer noch so?

Es ist schwer zu sagen. Ich weiß, dass es endgültig ist, also, er nicht wiederkommt. Ich habe das im Kopf realisiert, aber im Herzen ist es noch nicht so richtig angekommen.

Wie geht es 2020 weiter?

Ich habe Blut geleckt. Mein Ziel ist es, zu versuchen, weiter in der Nationalmannschaft zu bleiben. 2020 steht die WM in Rom an, da will ich hin. Es wäre die größte Krönung, wenn ich dort den Titel für mich und für Fiete holen könnte. Denn der WM-Titel ist der einzige, der meinem Bruder gefehlt hat.