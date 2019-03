WM-Titel im Eisschwimmen für Leipzigerin Alisa Fatum

Zwei WM-Titel, der Weltcup-Sieg und zwei Silbermedaillen

Teilgenommen hat Fatum sowohl am Weltcup als auch an der Weltmeisterschaft und konnte sich in einer Reihe von Disziplinen beweisen. Zusammen mit Tobias Jakle, Stefan Runge und Christof Wandratsch holte sie mit 20 Sekunden Vorsprung (!) den WM-Pokal in der 4x250m-Staffel. Silber gab es für die gelernte Physiotherapeutin in den 50m-Disziplinen Freistil und Delphin. Die Krone konnte sich Fatum dann in den Königsdisziplinen aufsetzen. Den Weltcup im 500m-Freistil gewann sie in 6:27 Minuten, die Weltmeisterschaft im 1000m-Freistil in 13:02 Minuten – nur knapp vier Sekunden vor der Konkurrenz kam sie ins Ziel. „Ich wurde auf den 1000-Metern die ganze Zeit verfolgt. Ich musste wirklich alles geben. Das hat aber auch geholfen – die Kälte ist mir dadurch nicht mehr so aufgefallen“, beschreibt die Leipzigerin. „Am Ende habe ich nur angeschlagen und bin sofort aus dem Becken. Ich habe keine vier Sekunden mehr warten können.“ Alles habe gekribbelt, seitdem spühre sie ihren rechten Ringfinger nicht mehr richtig. Das sei aber völlig normal, versicherten ihr die Mannschaftskollegen.