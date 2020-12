WM-Traum geplatzt: Clemens scheidet nach Drama-Achtelfinale gegen Ratajski aus

Der Traum von Gabriel Clemens als erstem deutschen Darts-Weltmeister ist auf dramatische Art und Weise geplatzt. Nur zwei Tage nach seinem famosen Coup gegen Champion Peter Wright verlor der 37-Jährige am Dienstagabend im Achtelfinale mit 3:4 gegen Krzysztof Ratajski. Clemens vergab dabei zahlreiche Matchdarts im Entscheidungsleg. Der Pole ist Clemens' Angstgegner und hatte zuvor bereits alle fünf Aufeinandertreffen für sich entschieden. Der "German Giant" konnte seine hervorragende Leistung vom 4:3-Sieg über Wright nicht bestätigen. Wie am Sonntagabend entschieden in London auch diesmal Kleinigkeiten - die Partie wurde zum Drama.

