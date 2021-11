Vom WM-Titel bis zu bitteren Turnier-Pleiten: Die Höhen und Tiefen von Joachim Löw als DFB-Coach

Nach dem Rücktritt des "ausgebrannten" Jürgen Klinsmann wurde Löw am 12. Juli 2006 zum Chef der Nationalelf befördert. Gleich die Bundestrainer-Premiere wurde in Gelsenkirchen mit einem 3:0 im Testspiel gegen Schweden zum Fest. Noch im gleichen Jahr folgte sogar der höchste Sieg in der Amtszeit des gebürtigen Schwaben - 13:0 gegen Fußball-Zwerg San Marino vor nur 5019 Zuschauern in Serravalle. Nach den geplatzten Titelträumen bei der EM 2008, WM 2010 und EM 2012 war es im Sommer 2014 endlich soweit: Das 1:0 nach Verlängerung gegen Argentinien war die absolute Krönung in der Löw-Ära. Deutschland wurde zum vierten Mal Weltmeister. Der Bundestrainer war auf dem Gipfel angekommen. Doch an so einen Erfolg konnte das DFB-Team unter dem Ex-Profi nicht mehr anknüpfen. Der SPORTBUZZER zeigt: So lief die Karriere von Löw als Cheftrainer der Nationalmannschaft.