Woche der Wahrheit - für RB Leipzig und den deutschen Profifußball

Leipzig. In der Bundesliga ist für RB seit dem 0:0 in Wolfsburg am 7. März Schicht im Schacht. Die Älteren werden sich erinnern. Seitdem erklärten Virologen die Welt der Viren, brachten Politiker sich und die Segnungen des Shutdowns in die Wohnzimmer. Zuweilen wechselten Deutungshoheiten in einer TV-Sendung und man fragte sich, wann die Experten die Zeit fanden, sich umzuziehen und ihre Expertise dem Stand der Dinge anzupassen. Zwischen all den Plasbergs, Maischbergers und Lanzens.

Und man fragte sich auch, wann ein Talk-Format mit wirklich Be- und Getroffenen steigt. Mit alleinerziehenden Müttern, Gastronomen, der Omi, die ohne ihre Freizeitsport-Gruppe und Enkel zugrunde geht.

Es stehen nach wie vor Fragen in – wir werden sportlich – der Tiefe des Raumes. Darf man in Zeiten der stückweisen Rückkehr zur Normalität über Fußballspiele, 20 000 Corona-Tests und einem Dasein in einer möglichst keimfreien Blase nachdenken? Karl Lauterbach sagt nein. Das ist nicht weiter schlimm. Der Mann würde auch einem Sechser im Lotto argwöhnisch begegnen.

Einige Clubs am Rande der Insolvenz

Sie wollen doch nur spielen? Ganz so schnell ist die Geschichte um die Fortsetzung der Fußball-Ligen eins und zwei nicht erzählt. Die DFL hat der Politik und dem Robert-Koch-Institut ein 41-seitiges Angebot gemacht. Über allem schwebt der Wille, wieder arbeiten gehen zu dürfen. Um diese ohnehin verhunzte Saison zu Ende spielen zu können, Meisterfrage und Co. zu klären. Um an das vielerorts überlebenswichtige Geld aus der TV-Vermarktung zu kommen.

Dass Clubs schon nach wenigen Wochen ohne Einnahmen am Rande der Insolvenz wandeln, zeigt, dass dem Erfolg bei den Leibesübungen alles geopfert wurde. Auch kaufmännische Grundsätze. Bei künftigen Lizenzierungen könnten Eigenkapital-Quoten vorgeschrieben werden. Eiserne Reserven, die nicht für den Kauf eines Nachfolgers für Timo Werner oder Dayot Upamecano angerührt werden dürften. Wobei es durchaus denkbar ist, dass das Duo auch im Herbst noch in Leipzig spielt.

Das Maßnahmenpaket der DFL kann vieles, nicht alles (regeln). Und es ist nicht bis in alle Verästelungen durchgedrungen. So geht Innenminister Horst Seehofer in einem Interview mit der „Bild am Sonntag“ davon aus, dass bei einem Corona-Fall der gesamte Club für zwei Wochen in Quarantäne müsse. Das ist nicht so. Siehe die Causa 1. FC Köln.

RB am Montag zurück im Mannschaftstraining

Am Wochenende machten die Kölner drei Corona-Fälle öffentlich. Alsdann dichtete ein Effzeh-Fan: „Jetzt können wir nur hoffen, dass es Hennes und zwei seiner Gespielinnen sind.“ Hennes IX ist das Club-Maskottchen des 1. FC Köln, ein lebensbejahender Geißbock. Hennes I durfte Anfang der 50er Jahre bei Auswärtsspielen mit im Mannschaftsbus fahren. Der Tod von Hennes II ist bis heute nebulös. Die Effzeh-Fans sind überzeugt, dass er um die Ecke gebracht worden ist. Von Gladbachern.

Beim 1. FC Köln sind zwei Spieler und ein Physiotherapeut betroffen. Das Trio ist symptomfrei und wurde auf Geheiß des Kölner Gesundheitsamtes in 14-tägige häusliche Quarantäne geschickt. Hennes IX ist fit, mümmelt Karotten.

RB Leipzig will am Montag ins Mannschaftstraining einsteigen. Die Ergebnisse der ersten Corona-Testreihe werden Dienstag öffentlich.

Geisterspiele besser, als gar keine Spiele

Tag der (Vor)Entscheidung: Am Mittwoch berät sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihren 16 Ministerpräsidenten über die Fortsetzung der Saison. Die Sport- und Innenminister haben ihr grundsätzliches okay hinterlegt. Möglicher Startschuss: 16. oder 23. Mai.

Knackpunkt auf dem Weg zurück auf den Rasen: Die Kapazitäten der Labore dürfen von den Fußball-Corona-Tests nicht gestresst werden. Das ist laut DFL-Chef Christian Seifert gewährleistet. Klar ist: Wenn sich Infektionen häufen, gehen die 41 Seiten der DFL in die Fußball-Historie ein. Als respektabler, aber nicht umsetzbarer Versuch, die Saison 2019/20 und diverse Clubs zu retten.