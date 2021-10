Wohin am Leipziger Sport-Wochenende? Das sind die aktuellen SPORTBUZZER-Tipps

Sport-Fans haben in Leipzig am Wochenende erneut eine große Auswahl. Wir veröffentlichen immer freitags Empfehlungen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Diese Woche übernimmt Volontärin Stephanie Riedel.

Nachwuchs: Abwechselung im Programm der Herbstferien erwünscht? Wir hätten da was! Die Leipziger Jungbullen bitten zum Derby-Tanz: Der U-19 Nachwuchs von RB Leipzig lädt am Freitag die SG Dynamo Dresden zum heißen Sachsenduell. Der Ball rollt 13 Uhr am Trainingszentrum am Cottaweg. Die RB-Elf von Coach Daniel Meyer will die Tabellenspitze angreifen. Nur zwei Zähler trennen die Junioren von Rang eins im Bundesliga-Klassement.