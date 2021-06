Wohin mit Joshua Kimmich? Die Taktik-Analyse zum DFB-Kracher gegen Frankreich

Man stelle sich vor, Deutschland tritt bei einer Europameisterschaft an – und geht nicht als Favorit ins Auftaktspiel. Das gab es noch nie in der Ära von Joachim Löw. Ob gegen die Ukraine (2016), Portugal (2012) oder Polen (2008): Vom DFB-Team wurde zum Turnierstart ein Sieg erwartet.

Nun wartet Weltmeister Frankreich. Und es stellt sich erstmals seit Jahren die Frage, wie man diese Partie taktisch angeht. Denn normalerweise war stets klar: Deutschland dominiert und hat mehr Ballbesitz, während der Gegner auf Konter lauert – diese Rolle würden die Franzosen dankend annehmen. Mit Kylian Mbappé verfügen sie über den wohl schnellsten Konterstürmer der Welt. So einfach will es Löw den Franzosen nicht machen und alles deutet darauf hin, dass er mit einer Fünferkette auflaufen lässt. Eine Variante, die er bei großen Turnieren bisher nur im EM-Viertelfinale 2016 gegen Italien (6:5 n.E.) eingesetzt hat.

Löw mag behaupten, es sei letztlich egal, ob sein Team mit Vierer- oder Fünferkette spiele. Er vollzieht diesen Wechsel jedoch nicht ohne Grund: Drei Innenverteidiger sichern die letzte Linie defensiv besser als eine Viererkette mit nur zwei zentralen Verteidigern. Deutschland dürfte sich weiter zurückziehen, als sie dies in der Vergangenheit taten. Die Fünferkette soll Stabilität verleihen.

Angesichts dieser Probleme im Mittelfeld erscheint Joshua Kimmich als Stabilisator im Zentrum unverzichtbar. Zumal Frankreich diesen Raum häufig bespielt. Zuletzt wählte Didier Deschamps meist eine Raute im Mittelfeld. Zehner Antoine Griezmann erhält im Zentrum Unterstützung durch drei Sechser. Auch der nominelle Stürmer, Olivier Giroud oder Karim Benzema, lässt sich häufig fallen. Frankreichs Plan sieht das ausdrücklich vor: Aus dem Raum vor der Abwehr soll Mbappé gefüttert werden. Er startet ständig in die Schnittstelle zwischen gegnerischem Innen- und Außenverteidiger. Kimmich wäre dazu prädestiniert, genau diesen Raum vor der Abwehr zu schließen.

Bleibt die Frage, wie Löw ohne Kimmich das Zentrum dominieren will. Der Bundestrainer könnte sich hierfür vom Champions-League-Sieger inspirieren lassen: Chelseas Coach Thomas Tuchel vertraut wie die DFB-Elf auf ein 5-2-3-System. Die Innenverteidiger haben den Auftrag, den Raum vor der Abwehr zu schließen. Antonio Rüdiger kennt es bereits aus dem Klub: Früh rausrücken und Druck auf die zurückfallenden Stürmer ausüben. Nur so kann Deutschland in ungewohnter Außenseiterrolle Frankreichs Offensivpower stoppen.