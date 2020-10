Wojcicki bangt um Kampf im Congress-Park: "Corona-Situation ist eine tickende Zeitbombe"

Der Fight soll im Wolfsburger Congress-Park steigen, bis zu 500 Zuschauer wären erlaubt - wenn es bei den aktuellen Richtlinien bleibt. "Da mache ich mir aber Sorgen", so Wojcicki. "Wir hoffen, dass wir das mit dem Datum noch so hinkommen, dass wir alles wie geplant stattfinden lassen können." Mehr noch: "Ich habe auch Angst, dass die Veranstaltung komplett abgesagt wird. Die Corona-Situation ist eine tickende Zeitbombe."

Am 14. November soll es für Patrick Wojcicki in einen IBF-Ausscheidungskampf gegen den Kanadier Patrice Volny gehen - die letzte Hürde vor einem WM-Kampf für den Wolfsburger. Der "Wolf" kann es kaum erwarten, wieder in den Ring zu steigen - und hofft zugleich, dass Corona der Veranstaltung keinen Strich durch die Rechnung macht.

Nicht zuletzt deshalb kann Wojcicki es kaum erwarten, wieder in den Ring zu steigen. "Ich habe richtig Lust. Am liebsten würde ich jetzt schon boxen, ich fühle mich richtig gut." Die Gewichts-Regulation läuft gut, "damit bin ich sogar weiter als gedacht", freut sich der 29-Jährige. "Das habe ich diszipliniert durchgezogen. Trotzdem fühle ich mich im Training super."

Die Vorbereitung läuft "fleißig nach Plan", so Wojcicki, der voll auf seinen Trainer Antonino Spatola setzt: "Ich schalte den Kopf aus, vertraue ihm immer. Das hat bisher immer gut geklappt."

Wojcickis letzter Fight ist derweil fast ein Jahr her: Am 9. November 2019 hatte der Wolfsburger in Hamburg den Polen Robert Swierzbinski per technischem K.o. geschlagen. Nun ist der Traum vom WM-Fight zum Greifen nah - schlägt Wojcicki auch Volny, darf er Weltmeister Gennadiy Golovkin (Kasachstan) herausfordern.