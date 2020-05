Wojcicki: Nicht nur seine Box-Karriere wird durch Corona ausgebremst

Eigentlich hatte der 28-Jährige 2020 richtig angreifen wollen , die Welt-Situation schob dem jedoch einen Riegel vor. „Was das Boxen angeht, ist aktuell nichts Positives in Aussicht“, so der amtierende IBF-Intercontinental-Champion im Mittelgewicht. Und: „Dass sich daran bald etwas ändert, da bin ich eher skeptisch.“

Klar also, dass der Mittelgewichtler wie so viele auf eine baldige Normalisierung der Lage hofft. Immerhin: Der gelernte Werkzeugmechaniker wurde von VW freigestellt, als er seine Profi-Karriere begann. „Ich habe im Werk eine Wiedereinstellungs-Zusage. Dafür muss ich aber ein halbes Jahr im Voraus Bescheid geben“, erklärt Wojcicki. Aber: „Wenn ich mich melden würde und dann in einem halben Jahr alles wieder normal laufen kann, wäre das blöd“, so der Profi. Ein Teilzeit-Job sei nicht möglich gewesen – so geht das Warten also für ihn weiter.