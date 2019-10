Wolf bleibt bis zum Winter Lok-Trainer - Stürmer Adler neben Lisiewicz als Assistent im Gespräch

Leipzig. Sichtlich erleichtert versetzte Rainer Lisiewicz Wolfgang Wolf nach dem Abpfiff einen Klaps auf den Po. Es war ein Arbeitssieg – das war allen klar. Innerhalb von kürzester Zeit musste der frisch gebackene Cheftrainer seine Mannschaft auf einen unangenehmen Gegner einstellen. „Wir wussten, dass das heute ein Kampf wird“, sagte Wolf, der sich am Sonntag vor dem Abschlusstraining 20 Minuten Zeit für eine Ansprache an die Mannschaft nahm. „Da hat uns der Wolf auch gestern nochmal ordentlich den Marsch geblasen“, stimmte Mittelfeldspieler Paul Schinke mit ein.

Adler neben Lisiewicz an Wolfs Seite?

Mit wem er zukünftig auf der Bank sitzen wird, klärt sich in der kommenden Woche, wenn Nicky Adler von seinem A-Lizenz-Lehrgang zurück kommt. Sollten die Gespräche zwischen Wolf und dem verletzten Stürmer Adler passen, wird dies das neue Trainergespann – zumindest bis zur Winterpause. So lange will Wolf auf jeden Fall das Team leiten, obwohl er das so nicht geplant hatte. „Eigentlich wollte ich nicht mehr auf die Trainerbank zurückkehren.“ Die Trainer-Entscheidung solle aber auch nicht überhastet getroffen werden, so Wolf. Er habe schon 25 bis 30 Kandidaten auf dem Zettel.