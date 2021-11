Nach Wolf-Verletzung: BVB-Trainer Rose nennt Linksverteidiger-Optionen – Reyna droht Pause bis Jahresende

Borussia Dortmund kassiert im personellen Bereich erneut einen Rückschlag. Der BVB muss im Top-Spiel bei RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr, Sky) und wohl auch in den darauffolgenden Spielen auf Marius Wolf verzichten. Der Außenverteidiger erlitt eine Muskelverletzung im Oberschenkel und fehlt dem BVB damit "bis auf Weiteres". Neben dem Außenverteidiger musste Trainer Marco Rose zuletzt auch Leistungsträger wie Erling Haaland, Raphael Guerreiro oder Mahmoud Dahoud ersetzen. Vor der Partie in Leipzig gibt der BVB-Coach einen Einblick in die Planungen auf der Linksverteidiger-Position. Denn mit Guerreiro, Nico Schulz und Wolf stehen drei Optionen nicht zur Verfügung.

