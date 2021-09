Von U19-Trainer Wolf bis Weltmeister Klose: Die möglichen Kuntz-Nachfolger beim DFB

Der DFB sucht einen Nachfolger für seinen erfolgreichsten U21-Trainer. Immerhin führte Stefan Kuntz die wichtigste deutsche Nachwuchsmannschaft in drei EM-Endspiele, gewann 2017 und 2021 den Titel. Nach dem Vorrunden-Aus mit der deutschen Olympia-Auswahl zuletzt in Japan hatte der Europameister von 1996 seine Zukunft offen gelassen. Jetzt ist klar: Der 58-Jährige wechselt als Nationaltrainer in die Türkei. Anzeige

Viel Zeit bleibt dem DFB nicht, um eine Lösung zu finden. Denn für die deutsche U21 geht es in der EM-Qualifikation am 7. Oktober in Paderborn gegen Israel weiter, danach folgen in diesem Jahr noch drei weitere Spiele. Daher wird mit einer internen Variante gerechnet. Es gibt aber auch noch andere mögliche Kandidaten. "Wir sind auf diese Situation vorbereitet, haben einen Plan B", sagte Meikel Schönweitz, Cheftrainer der deutschen U-Nationalmannschaften, den Zeitungen der Mediengruppe VRM.

Diese Trainer könnten auf Kuntz folgen

Hannes Wolf (Trainer der U19-Nationalmannschaft): Der gebürtige Bochumer erarbeitete sich als Jugendtrainer von Borussia Dortmund einen exzellenten Ruf. Er gewann mit dem BVB zwischen 2014 und 2016 dreimal hintereinander die Deutsche Meisterschaft. Der DFB zeichnete Wolf mit dem "Trainerpreis des deutschen Fußballs 2017" für seine herausragende Arbeit im Nachwuchsbereich aus. Über die Bundesliga-Stationen VfB Stuttgart und Hamburger SV sowie in Belgien beim KRC Genk, wechselte der UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber als Chefcoach im Oktober 2020 zur U18 des DFB. In der vergangenen Saison lieh Bayer Leverkusen den 40-Jährigen für acht Bundesliga-Spiele aus. Wolf kehrte danach zum DFB zurück und coacht inzwischen die U19. Die Statistik nach zwei Spielen: Ein Sieg und ein Remis. "Er bringt nicht nur wertvolle Erfahrungen aus dem Profifußball in die Arbeit mit Talenten ein, sondern hat insbesondere im Nachwuchsbereich hervorragende Arbeit geleistet und zahlreiche Talente auf ihrem Weg in den Seniorenfußball begleitet", sagt Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften.

Christian Wörns (Trainer der U20-Nationalmannschaft): Der frühere Bundesliga-Spieler von Waldhof Mannheim, Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund startete seine Trainer-Karriere im Jahr 2012 in der Jugend des VfL Bochum. Danach war der 49-Jährige als Trainer in der U17 von Schalke 04, in der Reserve des FC Augsburg und in der U19 des TSV 1860 München beschäftigt, bevor es 2019 zur DFB-U18 ging. Ein Jahr später folgte die Beförderung zur U19, wieder nur ein Jahr später zur U20. Wörns holte mit der Auswahl in seinen ersten beiden Spielen einen Sieg und ein Remis. "Christian Wörns hat als Spieler und Trainer immer ein hohes Maß an Bereitschaft, Disziplin, Widerstandsfähigkeit und Durchsetzungsvermögen verkörpert. Gleichzeitig ist er aber auch immer wissbegierig und hat viele Erfahrungen im Nachwuchsbereich gesammelt", beschreibt der DFB den Ex-Nationalspieler auf der Verbandshomepage.

Antonio di Salvo (Co-Trainer der U21): Die rechte Hand von Stefan Kuntz begleitet das U21-Team bereits seit 2016 als Co-Trainer. Im Anschluss an seine aktive Karriere als Spieler machte der gebürtige Paderborner zunächst seine Trainer-B-Lizenz und kehrte 2011 als U17-Assistent zum FC Bayern zurück. Nur ein Jahr später erwarb di Salvo die A-Lizenz und wechselte 2013 als Co-Trainer an die Seite von Marcus Sorg. Gemeinsam holte das Duo bei der EM mit der DFB-U19 den Titel. Zudem gewann der inzwischen 42-Jährige zweimal den EM-Titel im U21-Bereich. Seit 2018 ist der gelernte Sportfachwirt und IST-Sportmanager Fußball-Lehrer. Der DFB schreibt zum Trainer-Profil: "Toni Di Salvo verkörpert die Kombination aus Erfahrungen als Ex-Profi und als Altersspezialist durch seine langjährigen Co-Trainer-Tätigkeiten im Leistungsbereich der Nachwuchsförderung."

Miroslav Klose (vereinslos): Der Weltmeister von 2014 berichtet zuletzt nach überstandener Thrombosen-Erkrankung von ersten Angeboten für den Neustart seiner Trainer-Karriere. "Das ein oder andere kommt schon langsam rein jetzt", sagte der 43-Jährige im Podcast "Einfach mal Luppen" von Ex-Nationalspieler Toni Kroos und dessen Bruder Felix. "Ich muss für mich ein gutes Gefühl haben bei den ganzen Gesprächen. Das ist das Wichtigste. Dann werde ich früher oder später auftauchen, da bin ich guter Dinge." Klose war als neuer Cheftrainer des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf sowie als möglicher Co-Trainer von Bundestrainer Hansi Flick im Gespräch. Für die Nachfolge von Kuntz nennt der Kicker Miroslav Klose als möglichen Kandidaten. Der WM-Rekordtorschütze soll jedoch eher einen Job im Klub-Fußball anstreben. Im DFB-Trainerteam von Joachim Löw war Klose bereits aktiv. Zudem trainierte er die U17 des FC Bayern sehr erfolgreich mit einem Punkteschnitt von 2,22 pro Partie. Zuletzt war Klose an der Seite von Flick Co-Trainer beim FC Bayern.



Domenico Tedesco (vereinslos): Bereits mit Mitte 20 schlug der Deutsch-Italiener seine Trainerkarriere in der Jugend des VfB Stuttgart ein. Erfolgreich war Tedesco als Trainer der U17 der Schwaben und auch als Coach der U19 der TSG Hoffenheim. Im Seniorenbereich trainierte Tedesco insgesamt drei Klubs - Erzgebirge Aue, Schalke 04 und Spartak Moskau. Den russischen Verein verließ der 36-Jährige im vergangenen Sommer aus persönlichen Gründen. Anfragen habe es auch während seiner Zeit bei Spartak gegeben, auch aus der Bundesliga. In Deutschland feierte Tedesco seinen größten Erfolg im Jahr 2018, als er dem jetzigen Zweitligisten aus Gelsenkirchen in der Bundesliga zur Vizemeisterschaft führte. "Ich glaube bis zum heutigen Tag, dass Schalke 04 einen sehr, sehr überragenden Trainer mit Domenico Tedesco hatte", sagte der frühere S04-Boss Christian Heidel am Sonntag bei Bild live.

Peter Hyballa (vereinslos): Vor knapp einem Monat gab es viel Wirbel um den 45-Jährigen. "Ich bin zurückgetreten", sagte der Hyballa nach seinem Aus beim dänischen Zweitligisten Esbjerg FB. Grund seien Verleumdungen und eine Hetzjagd von Boulevardmedien und der einflussreichen Spielergewerkschaft. Auch seine Familie sei betroffen gewesen, sagte Hyballa. "Das kann ich nicht akzeptieren." Im Ausland sammelte Hyballa bereits mehrfach Erfahrung. Er trainierte in Namibia den Klub Ramblers FC Windhoek, in Österreich Sturm Graz, in Holland NEC Nijmegen sowie NAC Breda, in der Slowakei DAC Dunajska Streda, in Polen Wisla Krakau und zuletzt in Dänemark Esbjerg FB. Beim DFB war Hyballa im Jahr 2018 kurze Zeit als Leiter der Fußballer-Lehrer-Ausbildung aktiv. Als Jugendtrainer sammelte er unter anderem Erfahrung beim VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Arminia Bielefeld.