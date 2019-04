Die Wölfe in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel des VfL Wolfsburg gegen Frankfurt

Ist das bitter. 75 Minuten geht das Spiel in eine Richtung, die Wolfsburger stürmen auf das Eintracht-Tor - doch plötzlich bringt de Guzman seine Frankfurter wie aus dem Nichts in Führung. Zwar kommen die Wölfe durch Brooks (90.) gerade noch so rechtzeitig zurück - doch es fühlt sich mehr nach einem zwei-Punkte-Verlust als einem Punktgewinn an.

Lest hier die Einzelkritik der VfL-Profis nach: