Bayern, BVB, Leipzig, Gladbach: Die deutschen Teams im Champions-League-Check von Wolff Fuss

Vier deutsche Mannschaften unter den besten 16 Teams Europas – das gab es zuletzt 2014/2015. Damals war – man mag es kaum glauben – der FC Schalke 04 noch mit dabei und schied nach einem 4:3-Sieg im Rückspiel gegen Real Madrid mit insgesamt 4:5 (Hinspiel 0:2) aus. Weiter kamen nur die Bayern, die auch jetzt die besten Chancen aufs Viertelfinale haben. Anzeige

RB Leipzig – FC Liverpool (Dienstag, 21 Uhr, DAZN): Fakt ist, dass eine der teuersten und besten Vereinsmannschaften der Welt in einem Achtelfinale gegen einen Bundesliga-Klub, der nicht Bayern ist, nicht automatisch haushoher Favorit ist. Es gibt für RB Leipzig kaum einen besseren Zeitpunkt als den jetzigen, um gegen den FC Liverpool zu spielen und zu bestehen. Die „Reds“ befinden sich aktuell in einer ganz komischen Lage. Die Innenverteidigung ist verletzungsgeplagt, insbesondere der Ausfall von Virgil van Dijk wiegt seit Monaten schwer.

Dazu schwächelt derzeit Torhüter Alisson Becker, die sonst so treffsicheren Stürmer lassen ungewohnt viele Chancen liegen, und Trainer Jürgen Klopp wirkt ein wenig ratlos. Ein guter Verlierer war er noch nie, aber er hat momentan auch wenig Handlungsspielraum. Es gab Zeiten, da konnte er bringen, wen er wollte – da sind alle übers Wasser gelaufen. Jetzt hat Liverpool erstmals seit langer Zeit eine auch in Ergebnissen ablesbare Schwächephase. RB steht dagegen richtig gut im Strumpf und wird um seine – vielleicht einmalige Chance – wissen.

BVB hat Favoritenstatus verloren FC Sevilla – Borussia Dortmund (Mittwoch, 21 Uhr, DAZN): Die Zeiten haben sich geändert – aktuell ist der BVB in diesem Aufeinandertreffen zumindest nicht mehr Favorit. Was natürlich zum einen daran liegt, dass man auf der Suche nach der eigenen Stärke ist und sportlich reichlich Angriffsfläche bietet. Zum anderen aber auch am FC Sevilla, der für mich eines der komplexesten Teams Europas ist. Real Madrids Toni Kroos hat mir jüngst in seinem Podcast erzählt, dass Trainer Julen Lopetegui mehr kann als viele andere Trainer und häufig unterschätzt wird – seitdem ich Sevilla im Supercup gegen die Bayern gesehen habe, weiß ich, was er meint. Diese Mannschaft hat eine innere Mitte, steht unglaublich stabil, und ihr Faible scheint es zu sein, individuell besseren Teams Probleme zu bereiten.

Wenn man auf die Aufstellung guckt, fragt man sich vielleicht zunächst: Wie geht das? Die bekannteren Namen Sergio Escudero, Ivan Rakitic, Luuk de Jong, Jesus Navas sind alle in die Jahre gekommen. Viele andere sind was für Insider, aber Lopetegui bringt sie zum Klingen. Der amtierende Europa-League-Sieger ist voll im Flow, hat 2021 noch kein Spiel verloren und gerade den FC Barcelona im Pokal geschlagen – das wird eine ganz harte Nuss. Was dem BVB helfen kann, ist die Bühne. Denn die Königsklasse ist und bleibt nun mal die beste Präsentationsfläche für Jungstars im Durchgangsmodus wie Erling Haaland oder Jadon Sancho.

Lazio Rom – FC Bayern München (23. Februar, 21 Uhr, Sky): Bei diesem Duell habe ich keine Fragezeichen. Lazio ist eine stabile italienische Mannschaft, die sich prima entwickelt hat – nicht mehr, nicht weniger. Dem BVB hat man in der Gruppenphase Probleme bereitet. Aber wenn die Bayern ihr Spiel durchbringen können, wird Lazio sie nicht ansatzweise gefährden können. Zumal wie immer gilt: Die Saison des FCB beginnt so richtig erst ab dem Achtelfinale der Königsklasse. Und am Abschneiden in der Champions League wird sie am Ende maßgeblich bewertet.

Fuss: ManCity ist aktuell wohl die beste Mannschaft Europas Gladbach – Manchester City (24. Fe­bru­ar, 21 Uhr, DAZN): Hier kann ich aus Gladbacher Sicht nur einen Klopp-Klassiker zitieren: „Alles raushauen, was geht, und gucken, wofür es am Ende reicht.“ Die Gladbacher sollten das erste Champions-League-Achtelfinale, so gut es geht, genießen. City ist aktuell wohl die beste Mannschaft Europas, was vor allem für Coach Pep Guardiola spricht. Nach dem durchwachsenen letzten Jahr hatte man das Gefühl, dass die Truppe ausgelaugt ist, überladen von seinen Ideen. Gerade in den wichtigen Spielen wollte Guardiola oft etwas ganz Besonderes zaubern. Was misslang. Jetzt wirkt das Team wieder wie eine gut geölte Maschine und der lang ersehnte Henkelpott ist vielleicht so greifbar wie noch nie – aufgrund der Dominanz in der Premier League könnte City durchaus noch Kapazitäten für den ganz, ganz großen Coup frei haben.