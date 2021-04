Wolff Fuss: Bayern-Zwist zwischen Flick und Salihamidzic muss ruhen – PSG-Aufholjagd im Fokus

Dass beide über die Saison hinaus weiter zusammenarbeiten, scheint nach momentanem Stand eher unwahrscheinlich. Alle Protagonisten sind genervt bei Nachfragen zum Binnenleben oder verweigern die Aussage gänzlich. Nächste Frage, bitte! Sportlich ist die Situation vergleichsweise harmonisch. In dieser Konstellation bestreiten die Münchner einen Erfolgszyklus, den es so in der Vereinsgeschichte noch nie gegeben hat. Trotz angespannter Personallage ist der FC Bayern aktuell noch immer komfortabler Tabellenführer. Jetzt Paris Saint-Germain.

Bayern braucht in Paris eine historische Aufholjagd

Vergangene Woche bekamen die Bayern ein famoses Spiel nicht ins Ergebnis. Jetzt gehen sie erstmals nach fast drei Jahren mal wieder mit eher suboptimaler Ausgangsposition in ein Rückspiel. Ja, man kann sich in München kaum mehr an glorreiche Aufholjagden erinnern. Es wird an diesem Abend eine brauchen. Der Zwist zwischen Trainer und Sportdirektor hat Pause. Das Band zwischen Mannschaft und Trainer ist so eng wie lange nicht. Die nächsten Fragen stellen sich spätestens nach Abpfiff.