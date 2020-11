Wolff Fuss: Deutscher Fußball in der Krise? Unsere Klubs sind international stark wie lange nicht

Das 0:6 der Nationalmannschaft treibt vielen Fußballfans den Angstschweiß auf die Stirn: steckt der deutsche Fußball wirklich in einer schweren Krise? Wolff Fuss beruhigt in seiner aktuellen Kolumne die Gemüter und stellt fest: Die sechs deutschen Europapokal-Teilnehmer treten derzeit den Gegenbeweis an.