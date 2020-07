Wolff Fuss über die Auslosung: Bayern gegen Barcelona "finalwürdig" - Atlético als Gradmesser für RB Leipzig

Für RB Leipzig könnte Atlético laut des Sky-Kommentators zum Gradmesser werden: "Atlético zeigt dir als Mannschaft, wie gut Du wirklich bist. Das ist mit das schwierigste Los der noch im Wettbewerb befindlichen Teams, eine hochklassige Mannschaft, die alles kann", warnt Fuss die Mannschaft um Trainer Julian Nagelsmann, die im August ohne den vorzeitig zum FC Chelsea gewechselten Timo Werner auskommen muss. So habe der spanische Topklub mit dem FC Liverpool im Achtelfinale "immerhin den Titelverteidiger geschlagen", so der Fußball-Fachmann. Atlético sei laut Fuss zudem "eine super eklig zu spielende Truppe", bei der auch der "Faktor Trainer" nicht zu unterschätzen sei: "Diego Simeones 'Cholismo' (seine Spielphilosophie; d. Red.) ist eine Lebenseinstellung."

Bevor der FC Bayern wie Leipzig überhaupt zu den von FCB-Trainer Hansi Flick als "One-Act-Spiele" titulierten Endrunden-Partien in Portugals Hauptstadt kommen kann, muss erst die zweite Hälfte des Achtelfinales gegen den FC Chelsea gemeistert werden, was aufgrund des 3:0-Hinspiel-Siegs der Flick-Elf realistisch erscheint. Erst dann wartet der Sieger aus dem Achtelfinale zwischen Barcelona und Neapel (Hinspiel 1:1) am 14. August auf den deutschen Meister. Im möglichen Halbfinale könnte der Gegner Real Madrid oder Manchester City heißen. "Es ist nicht so, dass die Bayern Losglück gehabt hätten – der andere Turnierbaum liest sich angenehmer", meint Fuss.

Wolff Fuss: "Gegen den FC Barcelona brauchst du mehr Qualität"

Der SPORTBUZZER-Kolumnist geht davon aus, dass die Bayern im Mini-Turnier richtig gefordert werden: "Neapel klingt vermeintlich einfacher – gegen den FC Barcelona brauchst du mehr Qualität. Vieles spricht dafür, dass die Bayern im Viertelfinale auf Barça treffen werden", so Fuss. "Dieses Duell könnte auch das Finale sein." So gesehen ist aber durch das K.o.-System ohne Rückspiel allerdings jede Partie ein gefühltes Endspiel: "Dass die Entscheidung ab dem Viertelfinale in einem Spiel fällt, ist Chance und Risiko zugleich", analysiert der Kommentator.