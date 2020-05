Vor dem Top-Spiel BVB gegen FC Bayern: Wolff Fuss macht den großen Team-Check

Es ist und bleibt der Clásico, jedoch mit anderen Voraussetzungen – ohne Fans. Borussia Dortmund fehlt seine "Gelbe Wand", die stimmgewaltige Südtribüne, gegen den FC Bayern München. Ein wesentlicher Faktor beim womöglich vorentscheidenden Duell um die Meisterschaft? Für Sky wird Wolff Fuss das Geisterspiel-Highlight der Rückrunde aus dem Signal-Iduna-Park kommentieren. Für den SPORTBUZZER checkt er die Mannschaftsteile, vergleicht Klasse und Form.

Die Torhüter "Manuel Neuer zählt weltweit nach wie vor zu den Besten seines Faches. Nun hat er, für mich wenig überraschend, seinen Vertrag bis 2023 verlängert. Verein und Spieler wissen, was sie aneinander haben. Ob in einem Hexenkessel oder im leeren Stadion – Neuer wirkt immer zu 100 Prozent fokussiert. Roman Bürki, Dortmunds Nummer eins, hat in den letzten Jahren viel Prügel bekommen – häufig zu Unrecht. Ein hält nicht erst seit dieser Saison enorm konstant. Dennoch sehe ich Neuer im direkten Vergleich klar vorne."

Die Abwehr "Bei Bayern war das Hinspiel die Geburtsstunde der neuen Viererkette mit David Alaba als Abwehrchef, Benjamin Pavard als Rechtsverteidiger und Alphonso Davies als Linksverteidiger. Jérôme Boateng hat Javi Martínez im Vergleich zum Hinrundenduell in der Mitte verdrängt. Die Bayern stehen mit der Formation hinten gut, wurden aber nach der Corona-Pause bei Union Berlin und gegen Frankfurt noch nicht wirklich geprüft. Nach 3:0-Führung gegen die Eintracht nahmen sie sich allesamt gedanklich eine kleine Auszeit und fingen sich prompt zwei Tore nach Standards. Diese Form der Auszeit wird ihnen beim BVB nicht passieren. Der BVB steht mit seiner Dreierkette um Chef Mats Hummels extrem stabil, spielte zwei Mal zu null. Hummels Nebenleute Lukasz Piszczek rechts und Manuel Akanji links machen es sehr gut. Dass bei einer Geisterkulisse die Kommandos der Abwehrchefs besser zu vernehmen sind, kommt beiden Reihen zugute. Von der individuellen Klasse läge Bayern vorne, dafür ist die BVB-Defensive mit Hakimi und Guerreiro torgefährlicher. Unterm Strich: Die Abwehrketten sind auf Augenhöhe."

Die heißesten Duelle zwischen dem FC Bayern und dem BVB der vergangenen Jahre Wichtige Spieler in den bisherigen Duellen: Pierre-Emerick Aubameyang (von links), Mats Hummels, Thomas Müller und Arjen Robben. ©

Das Mittelfeld "Im Zentrum stehen beim BVB Mo Dahoud und Emre Can – falls er nicht fit wird Thomas Delaney. Vor allem Dahoud blüht momentan besonders auf. Man merkt ihm und seinem Spiel an, dass er ohne 80.000 Fans im Rücken nicht den immensen Druck zu verspüren scheint. Er liebt und er kann das Risikospiel. Raunende 80.000 beim ersten Fehlpass helfen ihm da nur bedingt. An seiner Seite räumt Can (oder Delaney) ab. Über die Außen kommen Achraf Hakimi rechts und Raphaël Guerreiro links – beide mit super Speed, beide torgefährlich. Sie können marschieren, helfen aber zur Not auch hinten mit aus. Ein anderes System spielt Bayern mit Joshua Kimmich als klarem Sechser. Ein Spielmacher nach vorne und nach hinten, der die meisten Ballkontakte hat. Da Thiago verletzt ausfällt, agiert neben ihm Leon Goretzka. Er ist sehr gut aus der Pause gekommen, wirkt fit und torgefährlich. Und dann haben wir noch Thomas Müller, der in einer Top-Form wie 2014 beim WM-Titel ist. Seine Zahlen als Vorbereiter und Vollstrecker stimmen, als laustarker Antreiber und Motivator bei Geisterspielen ist er voll in seinem Element. Meine Wertung der Mittelfeld-Reihen: Ein Remis."

Der Angriff "Hier liegen die Unterschiede im Millimeter-Bereich. Robert Lewandowski sehe ich als Mittelstürmer nach wie vor stärker als Erling Haaland, auf den Außenbahnen haben die Bayern mit ihrem Paket aus Kingsley Coman, Serge Gnabry und Ivan Perisic für mich die Nase gegenüber Julian Brandt, Thorgan Hazard und Jadon Sancho (von denen jeweils nur zwei spielen) leicht vorne. Beim BVB sind Brandt und Hazard in Ausnahmeform. Sancho, war angeschlagen zuletzt zwei Mal nur Joker, bringt ein Höchstmaß an individueller Klasse mit, ist ein Unterschiedsspieler und kann den Bayern weh tun. Je nach Fitnessstand von Gnabry kommt bei Bayern vielleicht sogar Perisic zum Einsatz, der mehr Körperlichkeit ins Spiel bringen würde. Macht alles in allem ein ganz leichtes Plus für die Bayern."

Diese Spieler waren seit 1980 für den FC Bayern und den BVB aktiv Robert Lewandowski und Mario Götze: Zwei Profis, die in ihrer Karriere schon für den BVB und den FC Bayern aktiv waren. Der SPORTBUZZER zeigt, welche anderen Stars schon als "Doppelagenten" fungierten. ©