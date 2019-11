Wolff Fuss über das DFB-Team: Nachwehen der WM-Pleite von 2018 noch spürbar

Das Länderspieljahr 2019 geht auf die Zielgeraden. Zwei Spiele noch, dann ist die Qualifikation für die EM 2020 geschafft und Bundestrainer Joachim Löw geht in die Winterpause. Es war ein interessantes Jahr, wenngleich ich gestehen muss, dass mich an der anstehenden Länderspielpause die Pause mehr interessiert als die Länderspiele. Was möglicherweise auch ein Indiz dafür ist, dass die DFB-Elf nach wie vor ein Imageproblem hat. Es sah befremdlich aus, als sie in Dortmund gegen Argentinien testete und das Stadion nur gut zur Hälfte gefüllt war.