Wolff Fuss: Gehaltskürzungen beim FC Bayern sind ein überfälliges Signal an die Fußballprofis

Es ist so weit. Die Bayern machen Ernst. Mitten hinein in die bundesweite Impfdebatte verkündet der deutsche Rekordmeister nun den Gehaltseinbehalt für ungeimpfte Spieler im Quarantänefall. Ein klares und im Grunde längst überfälliges Signal in der gegenwärtigen Pandemielage. Natürlich mutet es zunächst populistisch an, jetzt den Fußballprofis gewissermaßen ans Allerheiligste zu gehen. Es ist aber nichts weiter als ein konsequenter und absolut nachvollziehbarer Schritt. Spieler, die dieser Lage ungeschützt und ungeimpft gegenübertreten, tun dies in der Regel in vollem Bewusstsein und sehen sich nun mit den Konsequenzen konfrontiert.