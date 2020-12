Neues Buch von Sky-Kommentator Wolff Fuss: So erlebte ich die Corona-Pause – hier vorab lesen

Am 8. Dezember erscheint das zweite Buch der Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss. Im ersten Auszug, den der SPORTBUZZER vorab zeigt: Ganze zwei Monate ruhte der Spielbetrieb 2020 in der Bundesliga, die Europameisterschaft wurde verlegt. Verrückte Zeiten für die Profis, aber auch für andere Teile der Branche, auch für Wolff Fuss. Der Sky-Kommentator beschreibt in seinem neuen Buch "Geisterball", wie er die Corona-Pause erlebte. Anzeige

Freitag, 13. März 2020, 16 Uhr. Es war, als ob jemand in meinem Leben den Stecker gezogen hätte. Normalerweise sind die Monate März, April, Mai die intensivsten des Jahres. Es sind die entscheidenden Wochen der Saison. In normalen Spielzeiten komme ich alle paar Tage zu Hause vorbei, kurzer Klamottenwechsel, schnelle Frage: Wie geht’s den Kindern? Pampige Antwort: Wir haben nur eins. Und jetzt? Frei! Wann geht’s weiter? Keine Ahnung! Wie geht’s weiter? Keine Ahnung! Was machste jetzt? Keine Ahnung! Es waren die Vorläufer des Tage später vollzogenen Komplett-Lockdowns in Deutschland. Das alles hatte im ersten Moment den Touch von: große Freiheit im privaten Gefängnis. (…)

Faszinierend, welche Ereignisse einem in den Sinn kommen, wenn man in häuslicher Isolation sitzt. Zum ersten Mal seit meiner Schulzeit hatte ich wirklich Zeit. Sämtliche Termine waren per Knopfdruck annulliert, das galt auch für alle Reisen. Ich gehöre zu der Spezies Mensch, die sich die eigene Familie nicht nur ausgesucht und gewünscht hat, sondern sich in ihrer Mitte auch sehr wohlfühlt. Ich begann meine handwerklichen Fähigkeiten zu entdecken und baute meiner damals fast zweijährigen Tochter ein Gartenhaus. Nicht ohne Stolz möchte ich hier gerne verewigt wissen, dass diese Fähigkeiten durchaus zu meiner Überraschung über das Prädikat Randbegabung sehr deutlich hinausgehen. (…)

Aber es war nicht alles schlecht, ganz im Gegenteil, es war vieles wunderschön. Nicht morgens um acht im Flieger nach irgendwo zu sitzen, sondern stattdessen von einem Finger in Ohr oder Auge geweckt zu werden. Das hat etwas sehr Romantisches, das schafft intensive Bindungen. Statt der Lektüre von Sportmedien: Wimmelbücher, Peppa Wutz oder die kleine Raupe Nimmersatt. "Sachen suchen bei Tieren" – ich finde alles. Auch das kleine Kuschelzebra in der roten Schubkarre. Statt dass ich mich auf Fußballspiele vorbereite, bauten wir Türme, kochten, machten Puzzle. Statt Spiele zu kommentieren, spielten wir Ball im Garten, schaukelten und hatten die beste Zeit. Es ist beachtlich, wie viel Wille und Durchsetzungsvermögen ein kleiner weiblicher Mensch bei Maniküre und Pediküre hat. Bei der Wahl der Lackfarbe existiert praktisch keinerlei Kompromissbereitschaft.



Volker Rosin ist ein Held. Der Mann singt Kinderlieder. Ein Hit jagt den nächsten: "Der Gorilla mit der Sonnenbrille", "Turntiger", "Hoppelhase Hans", "Tschu Tschu Wah", der Kerl ist ein begnadeter Hitautomat. Mittlerweile reicht ein Ton, und ich erkenne das Lied. "Der Gorilla mit der Sonnenbrille, uh la la. Tanzt so gern mit der Sybille, uh la la." Natürlich fragt man sich, warum der Gorilla am liebsten ausgerechnet mit der Sybille tanzt. Wahrscheinlich, weil sie sich im weitesten Sinne auf Sonnenbrille reimt. (…)

Es waren besondere Wochen, besonders schöne, andere Wochen. Eine faszinierende Entschlackung und Entschleunigung im Vergleich zur chronisch erregten Fußball- und Medienbranche. Der Fokus verschiebt sich, Prioritäten werden automatisch richtig gesetzt. Ich liebe meinen Job, der mehr ist als ein Beruf. Er ist Leidenschaft, und im Vergleich zu vielen anderen Berufsgruppen war klar: Es wird irgendwann wieder Fußball gespielt. Und zwar genau dann, wenn die Voraussetzungen dafür wieder geschaffen sind. Das unterscheidet unsere Fußballbranche von so vielen anderen: das Wissen, dass es irgendwann weitergehen wird. Deshalb konnte ich diese acht Wochen wahrhaftig genießen.