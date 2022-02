Wolff Fuss: Das ist das größte Problem von Ralf Rangnick bei Manchester United

Manchester United gehört abgesehen von Real Madrid und dem FC Barcelona zu den drei wertvollsten Fußballmarken auf der Welt. Das heißt vor allem: Niederlagen sind hier noch deutlich näher an Katastrophen als bei "gewöhnlichen" Vereinen. Es ist im Vergleich zu allen anderen Klubs eine andere Welt.

Wenn bei Manchester United der Cheftrainer nicht genau definieren kann, was der technische Direktor Darren Fletcher für ein Aufgabengebiet hat, dann ist das eine gewaltige Sache. Wenn der Cheftrainer die weltweite Ein-Mann-Marke Cristiano Ronaldo vorzeitig auswechselt oder gar erst einwechselt, dann ist das ein großes Thema. Wenn der Cheftrainer zu seinem Kapitän Harry Maguire öffentlich befragt wird und er auch nur eine Nuance zu kritisch antwortet, dann hat Maguire die Schlagzeilen und der Cheftrainer den Salat.

Cheftrainer bei Manchester United ist Ralf Rangnick. Dessen größtes Problem ist es, dass er nicht Alex Ferguson ist. Als United jüngst nur 1:1 gegen Southampton spielte, entfuhr es Vereinsikone Paul Scholes, dass der 63-jährige Übungsleiter offenbar zu unerfahren für den Job wäre. Eine solche Aussage hätte sich in der 27-jährigen Amtszeit von Ferguson keiner getraut – schon gar kein ehemaliger Spieler. Und wenn doch, dann hätte sie kein öffentliches Gehör gefunden.

Ferguson ist der erfolgreichste britische Trainer aller Zeiten und er hatte in Bezug auf Manchester United immer recht, in Bezug auf den Fußball meistens. 2013 quittierte er als Boss. Seitdem ist der Klub auf der Suche nach einer neuen erfolgreichen dauerhaften Nachfolgelösung. Viele versuchten sich. Namhafte und hochdekorierte Trainer wie Louis van Gaal oder José Mourinho. Mit Ole-Gunnar Solskjaer gar eine ehemalige Klublegende.

Rangnick soll mit ManUnited Titel gewinnen

Die Jahre blieben, zum Teil sogar mit Titeln besternte, Versuche. Rangnicks Auftrag seit Anfang Dezember war und ist es, diesen personellen Flickenteppich der letzten Jahre erneut in die Champions League zu führen und natürlich Titel zu gewinnen. Im Moment sind die Red Devils Vierter. Wenn es so läuft wie bei Thomas Tuchel und dem FC Chelsea, die nach dem ersten halben Jahr die Champions League gewannen, so wäre das der Masterplan. Dass es eine Liebesbeziehung wie bei Jürgen Klopp und dem FC Liverpool wird, ist eher unwahrscheinlich. Auch die Hoffnung, dass mit einmal Handauflegen die Dominanz großer Ferguson-Tage zurückkehrt, bewahrheitete sich nicht. Wer daran geglaubt hatte, war allerdings auch arg naiv gewesen.