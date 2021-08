Wolff Fuss: Warum der Start von Hansi Flick beim DFB an seinen Beginn beim FC Bayern erinnert

Flick ist präsent in den Stadien der Liga. Er hat Händchen und Auge für Talent, und er hat Gefühl für Erfahrung. Er scheut nicht die Auseinandersetzungen mit den Spitzen von Vereinen und Verband. Er bringt alles mit, was es braucht. Flicks Kadernominierungen waren weitestgehend überraschungsarm. Die Besten sollen spielen, die Besten wurden eingeladen. Dazu zwei, drei, die es werden können. Die Gegner zum Start meinen es gut mit ihm. Liechtenstein, Armenien und Island.

Noch nie war der Komplex Nationalmannschaft so weit weg von der Gesellschaft wie aktuell. Auch das schnell wieder zu korrigieren gehört mit in den Aufgabenbereich des neuen Bundestrainers. Es liegt eine schwierige Mission vor Flick. In München machte er aus den "Eins-zu-fünf-in-Frankfurt-Bayern" in neun Monaten einen Triplesieger.