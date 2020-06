Wolfgang Scheufler übernimmt erneut die Führung des Hohnstädter SV

Grimma/Hohnstädt. Beim Hohnstädter Sportverein rückt Wolfgang Scheufler wieder an die Spitze. Bei der Neuwahl des Vorstandes am vergangenen Freitag erhielt Scheufler, der bereits von 1990 bis 2016 den Vorsitz inne hatte, einmal mehr das Vertrauen der Mitglieder. Er löst Thomas Koch ab, der die Funktion aus persönlichen und beruflichen Gründen abgibt.

69 von mehr als 400 Mitglieder sind anwesend

Der scheidende Vorsitzende Thomas Koch konnte in seinem Bericht eine gute Bilanz über die Entwicklung des Sportvereins in den vergangenen vier Jahren ziehen, teilt der Verein mit. Die Mitgliederzahlen blieben stabil. Unter den gegenwärtig 408 Mitgliedern befinden sich 116 Kinder und Jugendliche. 20 Sportfreunde besitzen einen Migrationshintergrund. Als Trainer und Übungsleiter sind 40 Sportfreunde tätig, zehn von ihnen verfügen über eine Trainerlizenz.

Aufstieg der Kegel-Frauen herausragender Erfolg

Als herausragende sportliche Erfolge nannte Koch unter anderem den Sachsenmeistertitel für die erste Kegel-Frauenmannschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die 2. Bundesliga 2018/19 sowie den Kreismeistertitel für die A-Jugend im Fußball in der gleichen Saison, was den Aufstieg in die Landesklasse bedeutete.