Wolfgang Wolf bleibt bis Sommer Cheftrainer des 1. FC Lok Leipzig

Der Cheftrainer begründete dies so: „Die Mannschaft macht mir so viel Freude, so wie sie mitzieht im Training und wie sie in den Punktspielen auftritt. Da mich mein Co-Trainer Nicky Adler zusammen mit Torwarttrainer Maik Kischko auch super entlasten, habe ich mich entschieden, den Weg mit den Jungs bis zum Ende der Saison weiter zu gehen."