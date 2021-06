Wolfgang Wolfs Wünsche für Lok Leipzig: „Keine Mickey Maus, sondern ein Kracher“ im DFB-Pokal

Leipzig. Wolfgang Wolf hatte sie alle im DFB-Pokal , erlebte 59 Matches im historischen Cup, lief vor ausverkauftem Betzenberg gegen die Bayern auf, stand 1981 mit Kaiserslautern gegen Eintracht Frankfurt im Finale, traf 1991 auf den VfB Leipzig und haute als Coach mit den Kickers aus Offenbach den BVB 2010 aus dem Wettbewerb. Ein solches Highlight wünscht er nun dem 1. FC Lok Leipzig für den ersten Auftritt im DFB-Pokal seit der Neugründung und in Probstheida seit 1997. „Nicht irgendeine Mickey-Maus-Mannschaft, sondern ein Kracher“, hofft der 63-jährige Pfälzer im Gespräch mit dem SPORT BUZZER .

Fast tägliche Telefonate mit Thomas Löwe

Wolf führte als Sportdirektor und ungeschlagener Trainer die Lok-Mannschaft in der Saison 2019/20 zur Corona-Regionalligameisterschaft, scheiterte jedoch in der Relegation an zwei Unentschieden sowie der Auswärtstorregelung, zwei Tage nach dem bitteren Aus verkündete er seinen Abschied aus Leipzig und präsentierte zeitgleich mit Almedin Civa seinen Nachfolger. „Was Alme aufstellt, gefällt mir sehr gut. Ich bin froh, dass ich mich für ihn entschieden habe. Er macht eine sehr gute Arbeit“, lobt er den 49-jährigen Bosnier.