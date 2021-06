Wolfsburg Blackbirds: Home-Opener mit Derby gegen Braunschweig

Vor eineinhalb Monaten war Markus Preine noch "vorsichtig positiv" was eine mögliche Baseball-Saison 2021 angeht. Doch nun ist bei dem Spartenleiter der Wolfsburg Blackbirds die Skepsis der Vorfreude gewichen. Denn die Spielzeit kann allem Anschein nach angehen. Auch wenn der Verbandsliga-Spielplan erst mal vorläufig ist, Änderungen noch bis Freitag möglich sind, sieht es stark danach aus, als würden die Blackbirds am 3. Juli (13 Uhr) bei der SG Alfeld/Hevensen loslegen. Der Home-Opener am 11. Juli (15 Uhr) ist dann ausgerechnet das Derby.

Anzeige

"Die Vorfreude reicht bei uns von den ganz Jungen bis zu den ganz Alten", sagt Preine mit einem Lachen. Er und seine Baseball-Kollegen fiebern dem Saisonstart schon entgegen - und natürlich ganz besonders dem Home-Opener gegen die 89ers II. "Gegen Braunschweig? Was will man mehr?!" Für dieses Duell will sich die Mannschaft wieder etwas Besonderes überlegen. Natürlich abhängig von dem, was Corona-bedingt Stadt, Verband und Verein erlauben. "Vielleicht finden wir beispielsweise für den symbolischen ersten Pitch jemanden, der in Fallersleben oder Wolfsburg bekannt ist", hofft Preine.