Wolfsburg Blue Wings: Freundschaftsspiele statt Football-Saison

Es war zwar keine offizielle Sitzung, aber dennoch eine mit Gewicht: Der niedersächsische Football-Verband hatte sich mit seinen Klubs am Sonntag in einer Video-Konferenz verabredet. Die deutschen Top-Ligen (unter anderem GFL und GFL2) legen ab September wieder los, spielen dann ein verkürztes Programm. Deshalb stellt sich die Frage, ob auch die Regionalliga-Footballer um die Wolfsburg Blue Wings parallel dazu in den Spielbetrieb starten wollen. Die Tendenz ist klar: nein.

Stefan Trienke, Football-Spartenleiter des TV Jahn, war für die Wolfsburger in der Konferenz dabei. "Das war eine Frage-Antwort-Stunde. Der Verband wollte ein Meinungsbild einholen, und die Klubs sind sich alle einig, dass wir die Saison absagen wollen", so Trienke. Dennoch gibt es Sorgen, dass einzelne Vereine im Falle eines Saison-Ausfalls klagen könnten. Deshalb wird der Verband die Vereine in den kommenden Tagen darum bitten, schriftlich zu bestätigen, dass sie darauf verzichten. Trienke: "In vier bis sechs Wochen werden wir uns dann noch mal zusammensetzen."