Wolfsburg chancenlos: Handball-Gegner "heiß wie Frittenfett", Sorgen um Fabienne Kohn

Die Handballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihren Hammer-Start in der 3.Liga hinter sich. Erfahrungen gab's viele, Punkte erwartungsgemäß keine. Nach dem 19:31 zum Auftakt gegen Top-Favorit SG 09 Kirchhof setzte es beim TV Hannover-Badenstedt-Vinnhorst im zweiten Spiel die zweite deutliche Niederlage - der Neuling aus Wolfsburg unterlag beim amtierenden Meister mit 21:36 (8:19). "Ich bin froh, dass wir diese beiden Spiele hinter uns haben", sagt VfL-Coach Oliver Bült, der zudem hofft, dass die Verletzung von Fabienne Kohn keine schwerwiegende ist. "Ihr Knie ist angeschwollen. Fabienne ist zwar guter Dinge, aber wir müssen die Diagnose abwarten."

Was Wolfsburg in Badenstedt erwarten würde, wusste Bült aus eigener Erfahrung. "Nachdem der Hannoversche SC vor zwei Jahren in unserer Liga Meister wurde, hat er das erste Spiel beim TV mit 18:41 verloren", erinnert sich Bült, der damals Zuschauer war. Als Trainer erging es ihm nun nicht anders. "Das war ein Zwei-Klassen-Unterschied", so der Coach.