Wolfsburg-Eigengewächs Rexhbecaj: "Wenn man gegen die Bayern gewinnt, dreht ganz Deutschland durch"

Ich habe schon viel miterleben dürfen. Als ich beim 1. FC Köln war , haben wir etwa das Derby gegen Gladbach gewonnen, aber auch mit Wolfsburg habe ich schöne Siege feiern dürfen. Aber das jetzt war schon sehr, sehr speziell, das war das Geilste, was ich bisher erleben durfte. Wir haben uns vorm Spiel gesagt: Bayern kann man immer mal packen.

Als Aufsteiger gegen die großen Bayern mit 4:2 gewinnen – der VfL Bochum ist in aller Munde. Wird Ihr 93. Bundesliga-Spiel Ihnen immer in Erinnerung bleiben?

Beim VfL Wolfsburg ist Elvis Rexhbecaj Profi geworden, bei den Niedersachsen hat das Eigengewächs seine ersten Spiele in der Fußball-Bundesliga machen dürfen. Im Sommer dann die Leihe vom VfL nach Bochum, mit dem Kultklub aus dem Ruhrpott hat er am Samstag die Bayern geschlagen. Fußball-Deutschland feiert die Bochumer – im SPORT BUZZER-Interview spricht der 24-Jährige über diesen unglaublichen 4:2-Sieg, die Feier danach und seine Zukunft.

Das eine ist das sagen, das andere das machen…

...alles richtig, aber wir haben von Anfang an gezeigt, dass wir es machen wollen. Wir waren griffig und von der ersten Minute an da, sodass ich schnell das Gefühl hatte: Heute geht was gegen die Bayern. Aber dann war das typisch Bayern: Sie haben gefühlt aus keiner Chance ein Tor gemacht und wir lagen hinten. Aber dann war das Stadion da. Die Fans haben uns gepusht, nach vorn getrieben, wir sind vorn draufgegangen, haben fast auf dem ganzen Platz Eins-gegen-eins gespielt und hatten keine Angst. Und dann ist der Matchplan voll aufgegangen.

Was hat Ihnen Trainer Thomas Reis, den Sie ja noch aus Wolfsburg kennen, als Mannschaft vor dem Spiel mit auf den Weg gegeben?

Wir wollten über die Außen kommen und schnell spielen, wenn wir den Ball haben – mit ein, zwei Kontakten. Und so ist ja dann auch das 1:1 gefallen. Balleroberung außen, dann wird die Kugel quergelegt, Tor. Was dann passiert ist, war völliger Wahnsinn. Die Menschen im Stadion waren aus dem Häuschen.

Und was denkt man in dem Moment als Spieler?

Weitermachen, einfach weitermachen – das waren meine Gedanken. Und so kam es ja dann auch. Während des Spiels war das alles ein bisschen surreal, danach war es einfach nur noch geil.