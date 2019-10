Wolfsburg-Fan Lenny Nero: "Dann ist alles doof – vom Rasen bis zum Geschäftsführer"

Lenny Nero ist als Fan des VfL Wolfsburg Häme gewohnt. Gelitten hat seine Verbindung zu Verein und Stadt deshalb nicht, im Gegenteil. Als Autor, Blogger und Podcaster beschäftigt er sich Woche für Woche mit dem VfL. Im Interview verrät er, was er vom Spiel gegen RB Leipzig erwartet, was die Wölfe-Fanszene ausmacht und warum nur wenige Anhänger Bruno Labbadia vermissen.

Lenny, vier Siege und drei Unentschieden zum Saisonstart, gute Stimmung in Wolfsburg? Die Stimmung könnte ein bisschen besser sein, was aber nicht daran liegt, dass die Mannschaft keine Leistung bringt, sondern an Dingen im Umfeld. Da fragt man sich schon manchmal, warum nicht so viele Zuschauer kommen. Das ist gerade ein großes Thema in der Fanszene.

Wo liegt das Problem? Es gab ein bisschen Kritik an der Spielweise. Viele Spiele waren nicht so attraktiv oder wurden gegen vermeintlich kleine Gegner nicht so klar beherrscht, wie man es sich erhofft hat. Unter dem Strich müssen wir aber sagen, dass wir sehr gut unterwegs sind. Wenn man in der zweiten Länderspielpause immer noch ungeschlagen ist, ist das eine tolle Leistung.

Fans des VfL Wolfsburg müssen sich immer wieder Häme gefallen lassen. Wie kommt man zu den Wölfen? Ich bin in Wolfsburg geboren und aufgewachsen. Im Jahr des Aufstiegs bin ich ich zum Studieren weggegangen. Die Liebe zum Verein und zur Stadt ist aber geblieben. Man bekommt die Häme immer mit, wenn man sich outet. "Ach, du bist der eine von den zwei Fans" – solche Sprüche, aber das hat mich nicht vom VfL entfernt, sondern mich noch näher an den Verein geführt.

Was macht die Fanszene aus? Es gibt sehr viele Menschen, die mit viel Herzblut dabei sind. Das wird gern auch medial unter den Tisch fallen gelassen. Ich empfinde das häufig als unfair und es ist auch nicht die Realität. Natürlich ist aber längst nicht alles gut in Wolfsburg. Es ist ein spezieller Standort. Hier passiert nichts einfach so. Da muss hart gearbeitet werden. Das ist die Aufgabe für die kommenden Jahre.

Für Ihren Club geht es jetzt erst gegen die Mannschaften der oberen Tabellenhälfte. Was ist der starke Start überhaupt wert? Ich denke, dass er sehr viel wert ist. Ottmar Hitzfeld hat mal gesagt, dass es keinen Ersatz für Siege gibt. Auch wenn es auf dem Papier gegen schlechtere Gegner ging. Wobei man sagen muss, dass zum Beispiel Hoffenheim in München und Union Berlin gegen Dortmund gewonnen hat. Da weiß man die Punkte noch mal anders zu schätzen.

Machen Sie sich auf einen Einbruch gefasst? Ich glaube nicht, dass es ein Problem wird. Es könnte uns sogar mehr liegen, weil wir dann nicht zwingend das Spiel machen müssen, wenn wir gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte spielen.

Warum ist die Defensive bisher so stabil? Es hat mit der Defensive aus den vergangenen Jahren nicht mehr so viel zu tun, weil wir ja ein ganz anders System spielen. Wir hatten vorher die Viererkette. Im Verbund lief es da nicht so gut.

Was macht Oliver Glasner anders? Er hat eine ganz klare Vorstellung von Fußball, hat die Dreierkette etabliert und hat auch geschaut, wen er als Personal zur Verfügung hat. Inzwischen macht es da auch Jeffrey Bruma in der Verteidigung als klassische Kante gut, weil Josuha Guilavogui nach dem Ausfall von Xaver Schlager wieder ins Mittelfeld gerückt ist. Dadurch ist mehr Stabilität da. Und Robin Knoche hat sich stabilisiert. Er ist eine feste Größe. Insgesamt arbeitet die Mannschaft von der Nummer eins bis zur Nummer elf im Kollektiv.

Und offensiv? Glasner ist weg vom Ballbesitzfußball und setzt mehr auf aggressives Pressing und Umschaltspiel.

Vermisst eigentlich irgendjemand Ex-Trainer Bruno Labbadia? Es gibt immer wieder vereinzelt Stimmen, die sagen, dass es unter Bruno schönerer Fußball war. Da gehen mir immer ein bisschen die Nackenhaare hoch, muss ich ganz ehrlich gestehen, denn es verklärt ein bisschen den Blick darauf, wo wir vor einem Jahr standen. Da hatte Bruno Labbadia auch nicht die Ergebnisse eingefahren und wurde hart kritisiert.

Aber er hat die Kurve gekriegt. Ja, mit einer erfolgreichen Systemumstellung auf die Raute. Das hat die Fans versöhnt. Und man hat sich über den Einzug ins europäische Geschäft gefreut. Im Großen und Ganzen ist man mit Glasner und der Art und Weise, wie er auftritt und wie die Mannschaft agiert, eher positiv gestimmt.

Was muss für eine zufriedenstellende Saison am Ende rumkommen? Es geht darum, sich auf dem Niveau, wo man vergangene Saison aufgehört hat, weiter zu stabilisieren. Jörg Schmadtke hat gesagt, dass man da vielleicht etwas überperformt hat. Jetzt wird sich zeigen, ob man es bestätigen kann. Qualität und Potenzial sind da, um wieder in den Europapokal zu kommen. Das zählt rein vom nackten Ergebnis.

Und sonst? Vor allem soll der VfL wieder für eine klare Art von Fußball stehen. Man soll sich das gern anschauen können. Arbeit, Fußball, Leidenschaft. Mit dem Slogan ist alles gesagt. Im Moment sieht es gut aus. Wenn das alles ineinander greift, bin ich zufrieden.

Ist die Europa League auf diesem Weg eher Fluch oder Segen? Man hat zum Beispiel in St. Etienne ein schweres Spiel und dennoch am Sonntag gewonnen. Die Belastung ist also nicht zu hoch. Das kann auch kein Alibi sein. Im Gegenteil, die Mannschaft ist sehr fit und sie freut sich auch, in Europa zu spielen. Das ist eine Auszeichnung und auch wichtig für die Wahrnehmung des Clubs.

Was ist wichtiger, wieder ins internationale Geschäft oder in der der Europa League so weit wie möglich zu kommen? Wenn man mich nach einer Priorität fragt, ist es wichtiger, die Leistung in der Liga zu bestätigen. Wenn man die Gruppenphase in der Europa League übersteht und man dann gegen einen großen Club wie Arsenal rausfliegt, dann meckert keiner. Wenn du aber in der Liga nur Elfter wirst, kommt man wieder in einen Diskussionsradius rein, bei dem in Wolfsburg alles in Frage gestellt wird. Dann ist auf einmal alles doof – vom Rasen zum Geschäftsführer.

Was ist gegen RB Leipzig drin? Das waren immer interessante Spiele. Man hat ja quasi schon eine interessante gemeinsame Geschichte zusammen, auch mit den Pokalduellen. Die letzten Spiele hat man auswärts in Leipzig nicht gut performt. Ich wünsche mir einen mutigen Auftritt. Gegen die Defensive muss Leipzig auch erstmal durchkommen. Ich gehe optimistisch rein, aber RB ist eine Spitzenmannschaft, da kannst du auch mal unter die Räder kommen. Das wäre nicht schlimm, wenn der Einsatz stimmt.

Dein Tipp? Wir nehmen ein 1:1 mit.

Zum Abschluss: Wer wird Wolfsburg Spieler der Saison? Wenn er sich nicht verletzt hätte, wäre es Xaver Schlager. Er war sensationell unterwegs und hat uns unwahrscheinlich gutgetan. Das ist ein bitterer Ausfall. So sage ich: Wout Weghorst. Er verkörpert alles, was wir in Wolfsburg lange Zeit vermisst haben. Wir freuen uns, dass wir so einen Spieler in den Reihen haben dürfen. Das sage ich ganz ehrlich. Was der Junge macht, ist Wahnsinn.

