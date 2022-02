Doch anders als in der Hinrunde ist Greuther Fürth in der aktuellen Verfassung eine ernstzunehmende Gefahr für den VfL Wolfsburg. Die "Kleeblätter" sind seit vier Bundesliga-Spielen ungeschlagen und konnten am vergangenen Spieltag sogar den zweiten Saisonerfolg einfahren. Das Team von Trainer Stefan Leitl bezwang Mainz 05 mit 2:1. Auffällig: besonders in der Defensive stabilisieren sich die Fürther immer mehr. In den letzten vier Partien kassierte Fürth lediglich drei Treffer. Trotz des Aufwärtstrends ist der Aufsteiger gegen den VfL fast schon zum Siegen verdammt. Mit aktuell zehn Punkten liegt die Leitl-Elf immer noch neuen Punkte hinter Relegationsplatz 16, welchen der FC Augsburg belegt.