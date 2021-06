Wolfsburg-Kapitän Guilavogui warnt vor DFB-Gegner Frankreich: "Sie haben nicht nur die besten Spieler der Welt"

Gemeinsam mit Karim Benzema kickte er am 9. Juni 2013 im Freundschaftsspiel gegen Superstar Neymar und Brasilien (0:3). Auch mit Paul Pogba, Raphael Va­rane und Antoine Griezmann stand er für die französische Nationalmannschaft auf dem Platz. Doch während für Josuha Guilavogui die Karriere bei den "Bleus" schon lange Geschichte ist, kämpfen seine ehemaligen Weggefährten in diesem Jahr um den EM-Titel.

"Frankreich ist nicht einer der Favoriten bei dieser EM, sie sind der Favorit", sagte der aktuelle Kapitän des Bundesligisten VfL Wolfsburg im Gespräch mit dem SPORT BUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). "Sie sind Weltmeister, das Team besteht aus Spielern, die bei den besten Vereinen der Welt unter Vertrag stehen. Ich denke, sie werden es schaffen, den nächsten Titel zu holen." Guilavogui feierte sein Länderspieldebüt am 5. Juni 2013 gegen Uruguay (0:1). Schon damals saß Didier Deschamps auf der Trainerbank . Insgesamt kommt der Mittelfeldabräumer, der wegen wenig Einsatzzeiten keine gute Saison in Wolfsburg hatte, auf sieben Länderspiele. Das letzte absolvierte er 2015.

Was Frankreich zum absoluten Topfavoriten macht, weiß er dennoch genau. "Sie haben nicht nur die besten Spieler der Welt in der Mannschaft, sondern auch eine überragende Stimmung", sagt Guilavogui. "Sie haben die perfekte Mischung zwischen erfahrenen und jungen Spielern – und sie sind Freunde untereinander. Das macht den Unterschied zwischen einer guten Mannschaft und einer Gewinnermannschaft aus."

Die Franzosen gewannen ihre Generalprobe am Dienstag gegen Bulgarien mit 3:0. Griezmann traf per Fallrückzieher, Oliver Giroud doppelt. Rückkehrer Karim Benzema musste nach einem Schlag gegen das Bein ausgewechselt werden – wohl nur eine Vorsichtsmaßnahme. Guilavogui lobt ihn. "Er ist der Wahnsinn. Er sieht alles voraus, bevor es jemand anderes sieht, und er spielt immer perfekt", sagte er. "Wenn man mit zwei Kontakten spielen soll, spielt er mit nur einem. Für Frankreich ist er ein unglaubliches Plus."