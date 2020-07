Wegen Linton Maina: Wolfsburg-Manager Jörg Schmadtke im Austausch mit 96

Die Vereine nähern sich an – wenn nicht alles täuscht, wird Linton Maina in absehbarer Zeit nach Wolfsburg wechseln. VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke bestätigt das Interesse. „Es hat einen Austausch gegeben. Aber es ist nicht so, dass wir kurz vor dem Abschluss wären.“

Die Gespräche führt VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer mit dem 96-Kollegen Gerhard Zuber und auch mit Maina. Mit dem 21-Jährigen soll sich der Bundesligist weitgehend einig sein.