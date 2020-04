Wolfsburg-Manager Jörg Schmadtke fordert Umdenken im Fußball - Zweifel an Ablösesummen und Gehältern

Jörg Schmadtke, Sportchef des VfL Wolfsburg, plädiert für grundlegende Änderungen im Profi-Fußball nach der Corona-Krise. "Wir werden uns über diese Branche noch einmal vom Grundsatz her Gedanken machen müssen. Ob alle Entwicklungen der letzten Jahre [...] noch so sinnvoll sind", sagte der 56-Jährige in der aktuellen Folge des Fußball-Podcasts "Der Sechzehner".