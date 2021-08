Wolfsburg-Profi Philipp beschäftigte sich mit Karriere-Ende: Darum habe ich ans Aufgeben gedacht

Der Weg von Maximilian Philipp schien vorgezeichnet, als er den SC Freiburg im Alter von 23 Jahren verließ, um sich an etwas Größerem zu versuchen. 20 Millionen Euro und damit die zweithöchste Ablöse der Freiburger Vereinsgeschichte überwies Borussia Dortmund 2017 für den Angreifer, der perfekt ins System des damaligen BVB-Trainers Peter Bosz zu passen schien: fußballerisch stark, dynamisch, torgefährlich, schnell, flexibel einsetzbar. Doch Philipp lieferte nicht so, wie es sich die Borussen erwartet hatten.

Nach nur zwei Jahren im Revier verkaufte der BVB den einstigen deutschen Nachwuchs-Nationalspieler weiter an Dynamo Moskau. Dort begann eine noch schwierigere Zeit für den gebürtigen Berliner. Er habe in der russischen Hauptstadt sogar ans Aufhören gedacht. Seine Freunde und Familie hätten ihn dann aber überzeugt, die Karriere fortzusetzen. "Meine Freunde haben gesagt: 'Du bist so gut, warum sollst du aufgeben? Du bist viel besser als die meisten, zeigst es aber zu selten. Dein Talent ist unverkennbar.' Ich sollte mich zusammenreißen, die Augen öffnen und wach werden, weil ich eigentlich so gut sei. Das haben sie mir immer wieder gesagt", berichtet Philipp, der im Oktober 2020 nach etwas mehr als einem Jahr in Moskau zum VfL Wolfsburg verliehen wurde.