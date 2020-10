Wolfsburg Reserve: Wegen Corona kein Regionalliga-Spiel gegen Delmenhorst

In der Tabelle nach oben, sich rehabilitieren - daraus wird erst einmal nichts für Regionalligist VfL Wolfsburg II. Die Partie gegen Atlas Delmenhorst fällt aus. Das eigentlich für den kommenden Samstag, 31. Oktober, angesetzte Heimspiel in der Regionalliga Nord gegen den SV Atlas Delmenhorst findet nicht statt. Die Partie wurde am Montag durch den Norddeutschen Fußballverband abgesagt, da die Region Delmenhorst ein Corona-Hotspot zählt. Mit einem Inzidenzwert von weit über 200 zählte Delmenhorst zuletzt zu den Top Fünf der Corona-Hotspots in Deutschland. Zum Vergleich: Wolfsburgs hatte am Dienstagabend einen Inzidenzwert von 49,9.

Einen Ersatztermin gibt es noch nicht. Ursprünglich war die Partie in Delmenhorst angesetzt, das Heimrecht war schon vorsorglich getauscht worden.Der VfL Wolfsburg II, eigentlich als Mitfavorit gestartet, hat inzwischen fünf Spiele in Folge verloren, nach dem 1:2 gegen Werder Bremen II wird es mit dem Erreichen der Aufstiegsrunde langsam kritisch.