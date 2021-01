Wolfsburg-Sportchef Jörg Schmadtke kritisiert DFB-Machtkampf: "Nicht gut für den deutschen Fußball"

Dass die Nationalmannschaft mit Fußball für Ablenkung von den Krisenherden des Verbandes sorgt, wird noch dauern. Löw und die DFB-Auswahl bestreiten das erste Pflichtspiel in der WM-Qualifikation erst am 25. März gegen Island. Stand jetzt könnten in etwas mehr als zwei Monaten sowohl Keller als auch Curtius in offizieller Funktion auf der Tribüne sitzen.