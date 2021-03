Wolfsburg-Star Maximilian Arnold vor dem Pokal-Duell bei RB Leipzig: „Wie ein Finale“

Leipzig . Der Terminkalender RB Leipzig s verkündigt Top-Begegnungen in den kommenden Wochen. Vor dem Showdown gegen den FC Bayern und dem internationalen Aufeinandertreffen mit der Kloppschen-Elf aus Liverpool gilt es die Wölfe im DFB-Pokal auszuschalten. Der Viertelfinal-Fight steht am Mittwochabend (20:45 Uhr) ins Haus.

Die gegnerischen Raubtiere sind derzeit kaum zu halten. Die Nimmersatten bestechen seit neun Partien ohne Punktverluste und kassierten in den vergangenen sieben Oberhaus-Begegnungen kein Gegentor. Damit verdrängte der VfL die RB-Defensive von der Spitze. Das eingespielte Team um Coach Oliver Glasner verzeichnet einen Höhenflug par excellence. „Wir sind als Mannschaft auf einem guten Weg. Haben aber noch Bretter vor der Brust“, warf Maximilian Arnold am Sonntagvormittag in die Doppelpass-Runde auf Sport1. Der 26-Jährige ist seit 2009 das Gesicht der Wölfe und war vom VfL Wolfsburg live ins Münchner Studio zugeschaltet. Auf seinem Konto: neun Scorerpunkte nach 23 Partien in der Beletage.