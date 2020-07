Wolfsburg-Trainer Oliver Glasner schließt sich Common Goal an und spendet Gehalt: "Muss möglich sein"

Der Trainer des VfL Wolfsburg schließt sich der Initiative Common Goal an und spendet künftig ein Prozent seines Gehalts für den guten Zweck. "Mit 99 Prozent des Gehalts geht es uns auch noch sehr gut. Und je mehr Leute ein Prozent geben, desto mehr kann man damit bewirken“, sagte Oliver Glasner (45) dem Kicker. "Ich bin schon seit langer Zeit sozial tätig, habe das aber bislang meistens im Hintergrund getan. Jetzt will ich aber auch öffentlich zeigen, dass wir, denen es eigentlich sehr gut geht, einen Beitrag leisten können, um vielen Menschen, die es nicht so gut haben, helfen zu können. “ Ihm gehe es vor allem um ärmere Kinder.

Mit dem VfL Wolfsburg startete Glasner nach knapp vierwöchiger Pause am Samstagnachmittag wieder ins Mannschaftstraining. Für den Bundesligisten steht bereits am 5. August wieder ein Pflichtspiel auf dem Programm. Die Wolfsburger treten dann zum Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League bei Schachtjor Donezk an (Hinspiel 1:2). Am Mittwoch war Wolfsburg mit dem ersten von zwei geforderten Corona-Tests in die Vorbereitung gestartet.