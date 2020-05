Wolfsburg-Trainer Oliver Glasner mahnt: Erfahrungen machen "ist viel wertvoller, als immer alles zu verbieten"

Trainer sind die entscheidenden Akteure im Profifußball. Sie tragen Verantwortung fürs Ganze, treffen die letzten und wichtigsten Entscheidungen – und stehen meist allein für Misserfolg und Fehler gerade. Wie gehen Sie mit dem Druck um? Wie schaffen Sie es, dass ihre Spieler für sie durchs Feuer gehen? Die erfahrene Sportjournalistin Isabella Müller-Reinhardt hat zwölf Trainer getroffen und zeigt in ihrem Buch Mensch Trainer, wie die Menschen hinter der professionellen Fassade wirklich ticken. Der SPORTBUZZER veröffentlicht exklusive Auszüge. Heute: Oliver Glasner - der Liberale.

Jetzt wird es unschön, aber ich bitte Sie, sich in folgende Situation hineinzudenken: Sie wachen morgens auf, sind völlig erschöpft und müde. Sie merken, dass Sie nicht in Ihrem eigenen Bett liegen, sondern in einem Krankenhaus. Alles, was Sie fühlen, sind Schmerzen und alles, was Sie sehen, sind unzählige Schläuche, die an Ihnen hängen. Sie erinnern sich, nach Dänemark geflogen zu sein. Zu einem wichtigen Europa-League-Qualifikationsspiel bei Bröndby Kopenhagen. Sie heißen Oliver Glasner, sind 36 Jahre alt und Fußballprofi beim österreichischen Erstligisten SV Ried, verheiratet, Familienvater. Gestern haben Sie beim Abschlusstraining nach einem Kopfball starke Schmerzen verspürt, sind ins Mannschaftshotel gefahren und haben sich dann vor Kopfschmerzen nass aufs Bett gelegt. Alles, woran Sie sich noch erinnern, ist, dass Sie Ihren Zimmernachbarn gebeten haben, einen Arzt zu rufen. Jetzt liegen Sie alleine im Krankenhaus und haben keinen blassen Schimmer, was in den vergangenen Stunden passiert ist. Sie greifen Ihr Handy und schalten den Selfiemodus ein.

Sie sehen einen abrasierten Schädel. Sie sehen einen aufgeschnittenen Kopf. Sie sehen sich!

Im Nachhinein erfahren Sie, dass ein Ärzteteam um Ihr Leben gekämpft hat. Die Chirurgen haben Ihnen die ganze Schädeldecke abgehoben, um eine Gehirnblutung zu stoppen. Ihre Ehefrau hat telefonisch die Einwilligung zu der lebensnotwendigen Operation gegeben. Es stand fifty-fifty, dass Sie den Eingriff überleben.

Acht Jahre später sitzt mir Oliver Glasner als Trainer des VfL Wolfsburg putzmunter und gesund gegenüber. Und wenn er über die dramatischen Geschehnisse von damals erzählt, hat er sogar ein Lächeln auf den Lippen: „Manchmal versuche ich mir das heute noch ins Gedächtnis zu rufen“, sagt er. „Ich bin ein extrem perfektionistischer Mensch. Sehr ehrgeizig, ungeduldig und detailverliebt. Und ich weiß, dass ich mein Umfeld damit oft überfordere, aber auch mich selbst zu stark unter Druck setze. In Momenten, in denen ich das merke, denke ich an damals. Ich sage mir dann, mach dich mal locker, es ist alles gut so, wie es ist.“ (…)

„Mein 18-Jähriger spielt in einem Nachwuchsleistungszentrum Fußball. In der Mannschaft ist es ständig ein Thema, dass den Jungs verboten wird, zu McDonald’s zu gehen. Das ist aus meiner Sicht nicht zielführend. Ich würde mit den Jungs zu McDonald’s fahren, sie einladen, alles zahlen und anschließend trainieren. Ich bin mir sicher, die würden das in Zukunft von sich aus nicht noch mal machen. Das Zeug liegt schwer im Magen und die Spieler spüren selbst, dass es ihnen nicht gut tut. Diese Erfahrung ist viel wertvoller, als immer alles zu verbieten und vorzugeben.“ (…)

Glasner: Spieler müssen Entscheidungen selbst treffen

„Wir erwarten von unseren Spielern, dass sie auf dem Platz Verantwortung übernehmen und in kürzester Zeit die richtigen Entscheidungen treffen. Wir erwarten, dass sie mündig sind, dass sie sich gegen Rassismus äußern, zu allem anderen Stellung beziehen. Und auf der anderen Seite trauen wir ihnen nicht einmal zu, dass sie sich richtig ernähren? Das ist doch ein totaler Widerspruch in sich. Wenn junge Spieler nicht lernen, selbst Entscheidungen zu treffen, weil ihnen alles abgenommen wird, ist das für die persönliche Entwicklung jedes Einzelnen eine große Gefahr“, sagt Glasner. (…)

„Wir versuchen hier in Wolfsburg, alles etwas anders zu gestalten. (…) Wenn wir mit der Mannschaft im Hotel übernachten, waren es die Spieler gewohnt, morgens einen Weckruf zu erhalten. Aber ich rufe die Spieler ja auch nicht zu Hause an, um sie für das Training zu wecken. Und daher traue ich ihnen durchaus zu, dass sie auch im Hotel selbst in der Lage sind, sich einen Wecker zu stellen.“