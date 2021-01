Wolfsburger Fußball-Kreistag: Pinelli wiedergewählt, neuer eFootball-Ausschuss

Als Kreisvorsitzender wurde Stefan Pinelli ebenso wiedergewählt wie seine Stellvertreterin Svenja Heling (VfL Wolfsburg), Martin Pfeil (VfL Wolfsburg) bleibt Jugendausschuss-Vorsitzender, Claudio Menna (Lupo/Martini Wolfsburg/Schiedsrichter-Ausschuss) und Bernd Hartwig (SV Reislingen/Neuhaus/Spielausschuss) haben in ihren Bereichen ebenfalls weiterhin den Vorsitz. Auch die übrigen Vorstands-Mitglieder wurden entweder mit jeweils großer Mehrheit oder einstimmig wiedergewählt.

Neuer eFootball-Ausschuss

Neu ist derweil der eFootball-Ausschuss: Kommissarisch hatten Mehmet Akyol, Olcay Irek (beide Atletico Wolfsburg) und Janik Urbach (VfB Fallersleben) bereits als eFootball-Beauftragte gearbeitet, wurden nun gemeinsam mit Ingo Pillasch (SV Nordsteimke) als Vorsitzendem in den neuen Ausschuss gewählt. Pinelli betonte dabei, dass der virtuelle Fußball nicht mit dem echten konkurrieren sollte: "Wir wollen eFootball anbieten, wenn nicht aktiv Fußball gespielt wird. Die bisherigen Turniere sind gut angenommen worden."

Trotz des durch die Corona-Pandemie stark beeinflussten Fußball-Jahres 2020 blickte Pinelli indes positiv auf die abgelaufene Amtszeit zurück: "Die Jugend- und Spielausschüsse waren offener dafür, den Spielbetrieb so zu gestalten, wie es gefragt ist. Ich bin stolz auf die Mannschaft der letzten drei Jahre, die Vereine haben es uns allerdings auch leicht gemacht." Mit Blick nach vorn will Pinelli vor allem im Bereich Schiedsrichter weiter für Zuwachs sorgen: "Ende des Jahres wollen wir auf dem Stand von vor sechs Jahren sein, also bei 106 Schiedsrichtern." Positiv: "Wir haben uns in diesem Bereich schon stark verjüngt."

Zudem sollen die Vereine des Fußball-Kreises bessere Aussichten auf Referees für ihre Partien bekommen. "Für die Größe unseres Kreises haben wir relativ viele Schiedsrichter im Bezirk. Für den Kreis ist das natürlich ein Nachteil", sagte Pinelli. "Der Bezirk hat keine Schiris gewonnen, das macht der Kreis. Die Vereine, die welche gewinnen, sollen auch zu ihrem Recht kommen, einen Unparteiischen bei ihren Spielen zu haben."