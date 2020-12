Wolfsburger Sportlerwahl 2020: Das sind die Kandidaten, hier könnt ihr abstimmen

Sie habt ihr die Wahl: Die Sportler und Sportlerinnen des Jahres werden in Wolfsburg erstmals per Online-Voting bestimmt. Heute geht’s los. In den Kategorien „Sportler des Jahres“, „Sportlerin des Jahres“ und „Mannschaft des Jahres“ stehen jeweils drei Vorschläge zur Wahl – die Kandidaten und Kandidatinnen stellen wir euch hier vor.

Seit 1956 kürt die Stadt Wolfsburg ihre Sportler und Sportlerinnen des Jahres, erstmals werden die Auszuzeichnenden nicht von einer Jury bestimmt, sondern per Online-Voting gewählt. „Eine Premiere über die ich mich sehr freue“, so Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs, „weil wir damit die Wahl auf eine breite Basis stellen und ihre Bedeutung für den Sport unterstreichen. Zwar war der Wettkampf-Kalender 2020 bedingt durch Covid-19 nicht prall gefüllt, aber dennoch sind herausragende sportliche Leistungen von Wolfsburger Sportlern und Sportlerinnen erbracht worden. Wählen Sie deshalb Ihre Sportlerin, Ihren Sportler oder Ihre Mannschaft des Jahres. Es geht um Titel, Zeiten und Weiten, aber auch um Charakter, Haltung und Auftreten.“

Eine Jury, bestehend aus Vertretern von Stadt, Sportverbänden und Journalisten, gibt es immer noch. Aber diese kürt diesmal nicht den Sportler, die Sportlerin und die Mannschaft des Jahres, sondern macht in den drei Kategorien jeweils drei Vorschläge, die Entscheidung treffen dann alle interessierten Bürgerinnen und Bürger per Mausklick.